Achtung vor gefälschten Zeugnissen

Nordsachsen/Leipzig. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig warnt aus aktuellem Anlass Unternehmen der Region vor gefälschten IHK-Prüfungszeugnissen. Ein echtes IHK-Prüfungszeugnis erkenne man unter anderem am Prägesiegel der Industrie- und Handelskammer sowie einer Rechtsbehelfsbelehrung auf der Rückseite, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ausgangspunkt für die Warnung ist ein Fall in Sachsen-Anhalt.



Ein Bewerber hatte einem Unternehmen dort gefälschte Kopien eines IHK-Facharbeiterzeugnisses und eines Zeugnisses über die Ausbildereignungsprüfung vorgelegt. Aus den Zeugniskopien ging hervor, dass beide Prüfungen bei der IHK zu Leipzig abgelegt worden seien. Die Überprüfung der Zeugnisse ergab jedoch, dass der Bewerber in der Vergangenheit zwar tatsächlich Prüfungsteilnehmer einer von der IHK zu Leipzig durchgeführten Abschlussprüfung gewesen ist, diese Prüfung jedoch nicht bestanden hatte. Eine Ausbildereignungsprüfung wurde vom Bewerber zu keiner Zeit bei der IHK zu Leipzig abgelegt. Unternehmen sollten sich deshalb bei Neueinstellungen die Originalprüfungszeugnisse oder beglaubigte Kopien der Bewerber vorlegen lassen, rät die Kammer. Sollten Unternehmen Zweifel an der Echtheit haben, können sie sich an die im Zeugnis benannte IHK wenden.