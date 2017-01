Agentur und Jobcenter blicken optimistisch auf 2017

Oschatz/Nordsachsen. Für das Jahr 2017 rechnet Chefin der Agentur für Arbeit Oschatz mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit, der voraussichtlich etwas moderater ausfallen wird sowie mit einer Fortsetzung des Beschäftigungsaufbaus. Cordula Hartrampf- Hirschberg sagte am Dienstag: „Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sind gut. Immer wichtiger wird es für die Unternehmen, geeignete Fachkräfte zu finden beziehungsweise zu entwickeln.

Hier sehe ich noch Potenziale, bei deren Nutzung die Arbeitsagentur helfen kann.“ Es gehe beispielsweise darum, Teilhabechancen für Menschen mit Behinderung, ohne Berufsabschluss oder mit niedrigem Schulabschluss zu schaffen und Zuwanderer beziehungsweise Flüchtlinge in den regionalen Arbeitsmarkt zu integrieren.

„Der breit gefächerte Branchenmix der klein- und mittelständischen Unternehmen im Landkreis Nordsachsen wird auch in 2017 zu einer stabilen Arbeitskräftenachfrage führen“, blickt auch Mark Gäbelein, Leiter in der Geschäftsführungsebene des Jobcenter Nordsachsen, optimistisch voraus. Dazu biete das Jobcenter Nordsachsen ein bedarfsgerechtes Angebot an Qualifizierung und Eingliederungshilfen. Das sind insbesondere für langzeitarbeitslose und zugewanderte Menschen gute Einstiegsvoraussetzungen in den nordsächsischen Arbeitsmarkt.