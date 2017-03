Nordsachsen. Der 55. Fortbildungskurs „Ökologischer Landbau“wird am heutigen Donnerstag viele Naturfreunde, Imker, Biobauern und Landwirte nach Bad Düben locken. Von 9 bis 17 Uhr geht es im Heide Spa Hotel & Resort wieder um brisante Themen aus dem Gebiet Boden-Pflanze-Tier-Boden: Kann sich die Welt ohne Agrochemie und Gentechnik ernähren?



Den Boden retten – politisch und mit dem biologischen Landbau, Beeinflussung von Boden, Magen-Darm-Mikrobiota von Mensch und Tier durch milchsäurebildende Bakterien, Neue Gesichtspunkte zur Ökologischen Pflanzenzüchtung, Bienen und industrielle Landwirtschaft – was bewirken Pflanzenschutzmittel bei unseren Bienen, Von der Eiszeit in die Zukunft – vom Wert der Beweidung für Bodenfruchtbarkeit, biologische Vielfalt, Klima und Welternährung. Zu diesen Themen werden kompetente Referenten aus Wissenschaft und Praxis erwartet. Für Arbeitslose, Lehrlinge und Studenten ist die Veranstaltung frei. Organisator ist die Sächsische Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau mit Sitz in Kossa.