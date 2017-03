Alkoholfahrer leistet sich bei Unfall auf der B 87-Überführung gleich mehrere Straftaten

Torgau. Rene F. (Name von der Redaktion geändert) beging im vorigen Jahr gleich mehrere Straftaten. Deshalb musste sich der gelernte Kfz-Mechatroniker vor dem hiesigen Amtsgericht verantworten. Der Hartz-4-Empfänger, in Besitz der deutschen und polnischen Staatsbürgerschaft, befuhr am 8. April 2016 zwischen 3 und 4 Uhr in Torgau, aus Richtung Leipzig kommend, mit einem alten Daimler-Benz die Eilenburger Straße, für den keine Haftpflichtversicherung bestand.



Auf der Überführung kam der zu diesem Zeitpunkt unter Alkohol stehende 26-Jährige von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 799 Euro. Seine Tour gilt als Schwarzfahrt, denn der Torgauer war zum Zeitpunkt dieses Unfalls nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das ist noch nicht alles: Er verließ zudem unerlaubt die Unfallstelle, ohne die Polizei zu rufen. Die ärztliche Untersuchung im Krankenhaus ergab zunächst gegen 6.31 Uhr eine Alkoholkonzentration von 1,39 Promille. Eine Stunde später betrug sie noch immer 1,25 Promille.



Der Angeklagte machte vom Recht der Aussageverweigerung Gebrauch und ließ seinen Rechtsanwalt die gesamte Hauptverhandlung sprechen. „Alle Vorwürfe treffen zu. Mein Mandant gesteht die Straftaten und erklärt hiermit auch, dass er sie bereue.“ Der Angeklagte hatte es aufgrund seines Verhaltens der Polizei sehr leicht gemacht, ihn schnell zu finden. Nach der Karambolage hatte sich ein Teil seines Pkw derart gelöst, so dass es auf der Straße schleifte und Spuren hinterließ. Diese führten auf das Gelände seines Vaters, der in Torgau eine Autowerkstatt betreibt. An dem Daimler-Benz entstand durch den Crash wirtschaftlicher Totalschaden.



Der Angeklagte hatte bereits 2015 einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht. Damals war er ebenfalls ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und hatte eine stattliche Blutalkoholkonzentration von 1,72 Promille. Danach stand er vor dem Torgauer Amtsgericht und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, gegen die er in Berufung ging. Das Landgericht Leipzig verurteilte ihn danach zu einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 13 Euro, gleichbedeutend mit 585 Euro. Damals hatte der Richter ihm empfohlen, sich wegen seiner offensichtlichen Alkoholprobleme in ärztliche Behandlung zu begeben.



Zudem wurde Rene F. die Auflage erteilt, eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung“ (MPU) zu absolvieren, im Volksmund auch „Idiotentest“ genannt. Der Richter befragte den Angeklagten in der Hauptverhandlung, was daraus wurde. Der Rechtsanwalt von Rene F. wollte diese Frage allerdings nicht beantworten.

Der Staatanwalt erklärte, dass der Angeklagte Glück hatte, dass nur ein geringer Schaden entstanden sei. Bei höheren Sach- oder gar Personenschäden hätte Rene F. wegen eines ganz anderen Straftatbestandes wie zum Beispiel fahrlässiger Tötung vor Gericht stehen können. Negativ für den Angeklagten sei zudem, dass er sich die Straftaten auf der Überführung im vorigen Jahr in der Zeit zwischen Urteil des Amtsgerichts Torgau und der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht geleistet hatte.



Der Staatsanwalt beantragte die Bildung einer Gesamtstrafe, in der das Urteil des Landgerichts von einem Jahr zuvor mit einbezogen wird. Sein Antrag: 130 Tagessätzen zu je 13 Euro, was einem Betrag von 1690 Euro entspricht. Der Rechtsanwalt schloss sich diesem Antrag an. Der Richter verurteilte Rene F. zu einer Gesamtstrafe von 1690 Euro. Zudem wird die Führerscheinstelle des Landratsamtes angewiesen, dem Angeklagten in den nächsten zwei Jahren keine neue Fahrerlaubnis auszustellen.



Das zweifache Steuern eines Autos von Rene F. unter Alkoholeinfluss wertete der Richter als fahrlässige Straftaten. Das zweifache Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis sowie im Vorjahr die Tour mit dem Daimler-Benz ohne Haftpflichtversicherung seien dagegen vorsätzliche Straftaten gewesen. Der Richter war sich zudem sicher, dass der Angeklagte bisher nichts gegen seine Alkoholabhängigkeit unternommen hat. „Sie sind derzeit charakterlich ungeeignet, ein Fahrzeug zu führen“, erklärte der Jurist. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Er muss zudem die Kosten des Verfahrens tragen.