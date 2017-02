Als nächstes folgt der Knigge-Kurs

Torgau. Um auch in Zukunft weiterhin so vielen jungen Menschen wie möglich ihre Jugendweihe zu einem ganz besonderen Anlass machen zu können, finden sie hier noch einmal alle wichtigen Informationen zu den Jugendweihen und den Veranstaltungen im Vorfeld auf einen Blick.

Die nächste Veranstaltung, welche von Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe in Nordsachsen angeboten wird, ist der Knigge-Kurs im Hotel Goldener Anker in Torgau, welcher am 5. April um 16 und um 18 Uhr stattfindet. Am 6. April um 18 Uhr findet dann, ebenfalls im Goldenen Anker, ein Treffen für alle Elternvertreter der Jugendweiheveranstaltungen ein Infoabend statt, bei welchem noch einmal alle offenen Fragen geklärt werden können.

Die Jugendweihe für die Oberschule Nordwest, das Förderschulzentrum an der Promenade sowie die Katharina-von-Bora-Oberschule findet am 6. Mai statt, die entsprechenden Stellproben am 4. Mai. Zeitgleich soll außerdem noch ein Sprechtag für alle Eltern mit Kindern, die Jugendweihe feiern, im Mehrzwecksaal des Schlosses Hartenfels stattfinden. Das Johann-Walter-Gymnasium hat seine Jugendweihe am 13. Mai, die Stellprobe am 11. Mai. Und die Oberschule Beilrode ist am 20. Mai an der Reihe, am 17. findet die entsprechende Stellprobe statt. Sämtliche Jugendweihen sowie die Stellproben finden in diesem Jahr im Schloss Hartenfels statt.