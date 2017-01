Alter B 1000 hat nach 36 Betriebsjahren ausgedient

Klitzschen. Große Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr Klitzschen: Die Kameraden konnten am Donnerstag die Übergabe eines neuen Mannschaftstransportwagens feiern. Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel übergab das Fahrzeug an Klitzschens Ortswehrleiter Thomas Stein.

Das neue Fahrzeug, ein VW-Transporter mit acht Sitzen, löst den B 1000 ab, welcher nach 36 Betriebsjahren den Anforderungen nicht mehr genügte. „Die heutige Zeit verlangt nach neuer Technik, welche zuverlässig, schnell und variabel einsetzbar ist. Neben den traditionellen Aufgaben der Wehr kommen immer weitere Aufgaben hinzu“, erklärte Peter Klepel.

Der B 1000 wurde im Jahr 1980 übergeben und war seit dem ein zuverlässiger Partner. „Beim Abschied vom alten Gefährt überkommt uns ein wenig Wehmut“, resümierte der Bürgermeister. Dennoch überwog die Freude bei den Kameraden, denen nunmehr ein kompletter Fuhrpark für ihre Aufgabenerfüllung zur Verfügung steht. Besonders bedankte sich Peter Klepel bei den Abgeordneten der Gemeinde, die die Haushaltsmittel zur Verfügung stellten, sowie beim Landratsamt und dem Freistaat für die Unterstützung. Die Kreisbehörde gab im April 2016 die erforderlichen Fördermittel frei. Zwei Monate später konnte bereits der Auftrag an das Auto-Center Torgau übermittelt werden. Dietmar Pihan, Verkaufsleiter des Unternehmens, wohnte der Übergabe am Donnerstagabend bei. Die Anschaffung und Umrüstung des Mannschaftstransportwagens schlug mit 34 000 Euro zu Buche. 23 000 Euro steuerte das Landratsamt bei, die Gemeinde brachte Eigenmittel in Höhe von 11 000 Euro auf. „Die hohe Förderung machte es bei unserem angespannten Haushalt möglich, die Beschaffung zu realisieren.“

Der Mannschaftstransportwagen ist das nunmehr achte neue Fahrzeug, welches in den acht Gemeindewehren in Dienst gestellt worden ist. „Insgesamt investierte die Gemeinde Mockrehna in den zurückliegenden Jahren 310 000 Euro für den Brandschutz des Ortsteils Klitzschen“, blickte Peter Klepel zurück.

Im Jahr 2009 wurde das neue Gerätehaus am Sportplatz fertiggestellt. Ein Jahr später, im Jahr 2010, konnte ein modernes Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser und Zusatzbeladung, kurz TSF-W/Z, übergeben werden. 2011 feierte die Wehr Klitzschen ihr 100-jähriges Bestehen.

Info: Die Freiwillige Feuerwehr Klitzschen zählt aktuell 22 aktive Kameraden und vier Mitglieder in der Altersabteilung. Thomas Stein hat das Amt des Wehrleiters seit nunmehr zwölf Jahren inne.