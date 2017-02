Am 11. Februar endet Bewerbungsfrist

TZ: Nach fünf Jahren ist turnusmäßig eine Neuwahl fällig. Wer kann sich bewerben?

R. Vetter: Aktive Kameraden, Männer und Frauen, die einer Ortswehr der Gemeinde angehören und die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen sowie Kenntnisse besitzen. So können zum Beispiel Gruppenführer oder auch Zugführer kandidieren.

Wann endet die Einreichungsfrist?

Bis zum 11. Februar können die Bewerbungen in einem verschlossenen Briefumschlag mit der Aufschrift „Bewerbung für die Dienststellung...“ bei Kerstin Tempel, Sachbearbeiterin Feuerwehrwesen in der Gemeindeverwaltung oder beim jeweiligen Ortswehrleiter abgegeben werden. Es erfolgt dann eine öffentliche Bekanntgabe der Kandidaten. Die Wahl der Gemeindewehrleitung findet am Samstag, dem 18. März, um 15 Uhr in der Aula der Grundschule Beilrode statt.

Was sind die wichtigsten Aufgaben für einen Gemeindewehrleiter und dessen Stellvertreter?

Beide sind das Verbindungsglied zu den Ortswehren, zur Gemeindeverwaltung und zum Landratsamt beziehungsweise zum Landkreis. Sie sorgen dafür, dass aktuelle Informationen schnell an die richtige Stelle gelangen. Der Gemeindewehrleiter und der stellv. Gemeindewehrleiter sind für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, ordnungsgemäße Dienstdurchführung sowie Beratung in allen feuerwehr- und brandschutztechnischen Angelegenheiten verantwortlich.