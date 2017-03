Am Ende elf gegen acht

(Landesklasse NORD/Männer) SC Hartenfels Torgau 04 – FC Elbaue Torgau 4:0 (1:0)

Natürlich war die Erleichterung bei den Hartenfelsern groß, das Derby für sich entschieden zu haben. Aber der Jubelgesang, den die Hartenfelser nach Spielschluss anstimmten, hatte eine höhere Qualität, als das, was den Fans von ihnen fast über die gesamte Spielzeit angeboten wurde. Insofern trügt das klare Ergebnis. Denn einmal mehr spielte das Schiedsrichterkollektiv eine leidige, weil entscheidende Rolle. FC-Trainer Jens Dehnert nach der Partie: „Zunächst gratuliere ich dem SC zum Sieg. Aber, und das sage ich ganz deutlich: heute sind wir betrogen worden. Selbst in Unterzahl haben wir über weite Phasen das bessere Spiel gemacht und sind dafür übel bestraft worden. Ich kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen, dass sie so lange und so energisch gegen diese miese Benachteilung angekämpft hat.“ Dass die Partie schon nach den ersten fünfzehn Minuten unter den Fehlentscheidungen der Unparteiischen litt, war bezeichnend. Zunächst wurde eine klare Torchance von Weber wegen angeblichen Abseits zurückgepfiffen.

Falsch! Ein Hartenfelser spielte den Ball in Richtung des eigenen Tores und Weber erlief das Leder. Bis dahin boten die Gäste eine taktisch überzeugende Leistung, die ihnen ein Plus an Spielanteilen und Vorteile in der Offensive bescherte. Mit der weit in der Hartenfels- Hälfte beginnenden engagierten Abwehrarbeit ließen sie die Platzherren nicht ins Spiel kommen. Die verlegten sich auf weite Anspiele in die gegnerische Hälfte, die allerdings ungenau und zu selten über die Außenpositionen erfolgten. In einer Phase, in der die Elbauer näher am Torerfolg waren als die SC´ler, patzte der Neuling jedoch und musste nach einer unüberlegten Abwehraktion die zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte Führung der Gastgeber durch einen von Scaruppe sicher verwandelten Strafstoß hinnehmen. Kurze Zeit später klärte Leschke einen weiten Pass der Hartenfelser noch im eigenen Strafraum. Selbst Torgauer Anhänger wurden vom Pfiff des Schiedsrichters und der folgenden Roten Karte wegen vermeintlichen Handspiels außerhalb des Sechzehners überrascht. So waren schon nach rund zwanzig Minuten die Chancen auf ein Duell unter gleichen Vorzeichen zerstoben, da M. Grieser als Feldspieler die Torwartposition (FC-Torhüter Fritzsche fiel gesperrt aus) übernehmen musste.

Wenig später kassierten die Elbauer die zweite, dieses Mal berechtigte Rote Karte, als Windrath den schnellen Hache an der Strafraumgrenze von den Beinen holte. Nach dieser Dezimierung erwarteten die SCH-Fans nun eine sicherer aufspielende Heim- Elf, die überlegt ihre personelle Überzahl nutzen würde. Doch sie wurden enttäuscht. Die Hartenfelser sahen sich einem weiter aufopferungsvoll kämpfenden Gegner gegenüber, der trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit ein mehr als ausgeglichenes Spiel erzwang. So hatten Pietsch und Hidalgo gute Chancen für den Ausgleichstreffer, scheiterten aber jeweils knapp am toll reagierenden Krost. Die Vorentscheidung zugunsten der Hartenfelser fiel nach einem der wenigen gut durchgespielten Angriffszüge nach rund einer Stunde durch Heuer. Das Spiel wurde schließlich erst nach einem Zweikampf zwischen Wedehase und zwei Elbauern entschieden, als der Referee wiederum auf den ominösen Punkt zeigte. Auch über diese Entscheidung wäre heftig zu diskutieren, da der Ball für alle sichtbar aus der Gefahrenzone gespielt wurde. Dass die Hartenfelser nach der dritten Roten Karte, die sich ein Elbauer folgend durch heftigstes, jedoch unüberlegtes Reklamieren abholte, gegen sieben (!) Feldspieler des FCE noch aus einem Standard heraus den vierten Treffer erzielten, sei angemerkt.

Dass sie jedoch, trotz zahlenmäßiger Überlegenheit über rund siebzig Minuten, wenig Übersicht, kaum planvolle Aktionen und taktische Cleverness zeigten, trübt diesen Derby-Sieg. Trainer Mathias Klopf: „Natürlich ist dieser Sieg wichtig für uns. Ich bin aber mit der gezeigten Leistung absolut nicht zufrieden. Gegen einen personell reduzierten Gegner muss man cleverer spielen und die Räume nutzen. Was soll´s, wir haben drei wichtige Zähler. Und die zählen.“ Das wiederum stimmt auch; siehe Tabelle. In den lauten Hartenfels- Jubel mischt sich allerdings auch eine ganze Menge Unbehagen, denn der FC Elbaue (Trainer Jens Dehnert: Ich bin stolz auf mein Team) wurde an diesem Vorfrühlingsabend auch durch andere Beteiligte unter Wert geschlagen.

Hartenfels Torgau: Krost; Heuer, Gerlach, Wehner (46. Pottecz), Kukard, Scaruppe, Michalari, Hache (ab 67. Schwarzenberg), Fromm, Wedehase, Deutrich (46. Theinert/V)

Elbaue Torgau: Leschke (RK); Richard (46. Pietsch), Grieser, Ghavamzadeh, Hidalgo, D. Schrinner (RK), Weber (70. Hein), Bilal, Windrath (RK), Dörrlamm/V (42. S. Zinke), Dehnert

TF: 1:0 Scaruppe (21./FE), 2:0 Heuer (63.), 3:0 Kukard (78./FE), 4:0 Wedehase (85.)

SR: Th. Kießig (Geithain)

ZS: 280