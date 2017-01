Am Montag startet die neue Trainingsgruppe

Vereinsleben. Am Montag (9.1.) startet der SV Arzberg das neue Sportangebot für Kinder und Jugendliche in Arzberg. Erstmals wird es dann auch ein organisiertes Sportangebot für Kinder im Vorschulalter geben.

Unter Leitung von Matthias Voß, welcher das Projekt Mini-Sport bereits in Großtreben mit großer Resonanz anbot, können Kinder im Alter von 2,5 Jahren (in diesem Fall ist ein anleitendes Mitwirken eines Elternteils gefragt) einem regelmäßigen, wöchentlichen Sporttreiben nachgehen. Das Training ist spielerisch aufgebaut, wobei durch kleine Wettbewerbe, wie zum Beispiel Staffelläufe nicht nur der Ehrgeiz geweckt und eine Teambildung erreicht werden sollen, sondern auch die Hand-Augen-Koordination und die Motorik gezielt entwickelt beziehungsweise gefördert werden.

Kinder ab 3,5 Jahren nehmen, je nach Entwicklungsstand, erfahrungsgemäß ohne Anleitung der Eltern an dem Training teil. Aufgrund der großen Resonanz im Vorfeld erfolgte die Einteilung in zwei Gruppen, welche zu folgenden Zeiten in der Rosenholzhalle trainieren: Mini Sport Gruppe 1 (2,5–4 Jahre) – montags 15.30 bis 16.30 Uhr; Mini Sport Gruppe 2 (4–6 Jahre) – montags 16.30 bis 17.30 Uhr

Weitere Informationen, sowie die Voranmeldung über das Kontaktformular sind auf der Vereinshomepage abrufbar.

www.sv-arzberg.de