Amerikaner untersuchen Absturzstelle in Blumberg

Blumberg. Im April 1945 war im Raum Torgau die Hölle los. Der Zweite Weltkrieg befand sich in der Endphase. Die Fronten waren immer näher an Mulde und Elbe herangerückt. Volkssturmeinheiten rüsteten sich zum letzten Gefecht. Wehrmachtstruppen leisteten nur noch vereinzelt Widerstand. Vor allem die Angst vor den Russen war groß. Tiefflieger machten derweil der Zivilbevölkerung das Leben schwer und schossen auf alles, was sich bewegte. Die Bauern wagten sich oft nur noch in der Dämmerung auf die Äcker, um nicht unvermittelt Ziel eines plötzlichen Angriffs zu werden.



Mit der „Flak-Vierling“

Der 19. April 1945 war so ein Tag, den ältere Blumberger nicht vergessen haben. Wieder einmal tobte quasi vor der Haustür das Grauen. Amerikanische Flugzeuge vom Typ P-47 Thunderbolt kreisten in der Luft, mit ohrenbetäubenden Geheul und Getöse. Sie hatten es auf den Flugplatz Lönnewitz abgesehen. Hier lagen noch verhältnismäßig starke deutsche Kräfte. Unter anderem befanden sich auch einige Maschinen der gefürchteten Messerschmitt Me 262 auf dem Areal, jene Strahljäger, die in der Propaganda als „Wunderwaffe“ gehandelt wurden.



Helmut König aus Blumberg, einer der wenigen verbliebenen Augenzeugen, damals 9 Jahre alt, erinnert sich: „Da waren zwei amerikanische P-47. Die hatten erst den Bahnhof in Falkenberg beschossen, griffen dann den Flugplatz Lönnewitz an. Das ging ruckzuck. Als der eine über die Waldkante kam, wurde er getroffen. Der andere flog weiter.“ Eine am Boden stationierte Geschützstellung erwischte den feindlichen Jagdbomber. Ulf Podbielski, Luftfahrthistoriker aus Torgau, vermutet, dass der Thunderbolt eine „Flak-Vierling“ zum Verhängnis wurde.



Die Maschine trudelte, schlug im flachen Winkel auf dem Feld zwischen Kötten und Blumberg auf, überschlug sich mehrmals, blieb dann liegen. Helmut König: „Wir hatten es genau beobachtet. Das hintere Leitwerk war durchgeschossen, das Stück zur Kabine wie abgesägt. Als das Wrack zum Liegen kam, brannte es. Wir mussten noch etwas warten, weil Bordmunition explodierte, dann liefen wir hin.“



Schreckliche Bilder

Der Blumberger erinnert sich an den Piloten, der den Absturz nicht überlebt hatte. Die Leiche war verstümmelt und verkohlt, nur noch so groß wie ein Kind. Auch Dorothea Schurig, damals 10 Jahre alt, hat die schrecklichen Bilder im Kopf: „Ich sah, wie der Pilot aus der Kabine hing. Wir befanden uns auf unserem Feld und ich musste gleich heim. Durch den Lärm waren unsere Pferde in Richtung Blumberg durchgegangen.“ Helmut König weiter: „Die Partei verbot eine Bestattung auf dem Friedhof. Zwei Männer, darunter mein Vater, begruben den Piloten deshalb am Feldrain. Die Propellerblätter wurden als Grabmal verwendet, sind dann aber in der Zeit danach verschwunden. Das Wrack selbst wurde beräumt.“



Am 8. Mai 1945 kehrte Frieden ein und in der DDR-Ära hüllten die Verantwortlichen den Mantel des Schweigens über solche Kriegsereignisse. 72 Jahre sind vergangen. Mit einem Schlag aber ist das Geschehen wieder aktuell. Denn die Gemeinde Arzberg hat im Amtsblatt einen Zeugenaufruf gestartet, Dorothea Schurig und Helmut König haben sich gemeldet. Eine amerikanische Delegation will Ende März nach Blumberg kommen und nach sterblichen Überresten des Piloten und nach Wrackteilen forschen. Mitarbeiter der Defense Prisoner-of-War/Missing-in-Action Accounting Agency (DPAA), vormals hieß diese Organisation JPAC, haben sich angekündigt. „Wir graben nicht, es handelt sich lediglich um eine Voruntersuchung“, erklärte ein Sprecher gestern gegenüber TZ.



Ein mehrköpfiges Untersuchungsteam, darunter zwei Historiker und eine Archäologin, begutachten Absturzstellen von vermissten amerikanischen Piloten in Polen, Sachsen und Brandenburg. Vorgesehen seien Gespräche mit Augenzeugen und eine Geländebegehung mit Metalldetektor, um den Umfang der Wrackstelle zu ergründen. Dazu habe man eigens eine Genehmigung vom Landesamt für Archäologie Dresden erwirkt. Man plane eine Sachstandserhebung mit Kartierung. Nur einige Tage sollen die Arbeiten in Anspruch nehmen. „Daraus ergibt sich dann, ob sich eine Grabung lohnt.



Wir haben abertausende abgestürzte Flugzeuge in ganz Europa und dabei viele mögliche Grabungsstellen, aber nur ein geringes Budget“, so der Sprecher. Es könne also – wenn überhaupt – Jahre dauern, bis in Blumberg größere Arbeiten anberaumt werden. In ganz Deutschland habe es im vergangenen Jahr nur zwei solcher Grabungen gegeben – in Sachsen-Anhalt und in Nordrhein-Westfalen – wobei zwei Identifizierungen gelangen. Die sterblichen Überreste der Piloten wurden in die USA überführt und dort mit militärischen Ehren beigesetzt. Dieses Jahr seien zwei weitere Grabungen in Niedersachsen und Thüringen vorgesehen.



Erfolgreiche Grabung in Elsnig

Dass die Absturzstellen im Raum Torgau überhaupt überregional bekannt wurden, liegt nicht zuletzt an der guten Recherchearbeit von Ulf Podbielski und dem Luftfahrthistoriker Hans-Günther Ploes aus Aachen. Sie sammelten schon vor knapp 15 Jahren umfangreiche Informationen. Anlass war die Suche nach einer Lockheed P 38 Lightning, die – wie sich später herausstellte – in Elsnig zum Absturz kam. Es handelte sich um die Maschine des jungen Offiziers Shannon Estill. Dessen Tochter, Sharon R. Taylor aus Arizona, hatte jahrelang vergeblich nach dem Verbleib ihres Vaters geforscht.



Die Hobby-Historiker brachten mit viel Kraftaufwand und Dank einiger Zufälle sensationell Licht ins Dunkel, 2005 erfolgten auf einem Acker bei Elsnig intensive Grabungen. Ein Zeugenaufruf in der Torgauer Zeitung hatte damals sehr viel Echo erzeugt. „Wir konnten in diesem Zusammenhang fast 20 Abstürze alliierter Maschinen im Raum Torgau erfassen. Ein alter Traktorist wies uns auch auf die Stelle in Blumberg hin. Wir haben damals kleinteilige Wrackteile auf einer Fläche von etwa 500 mal 500 Metern ausgemacht, wahrscheinlich sind nur die großen Flugzeugteile weggebracht worden“, sagt Ulf Podbielski. Man habe seinerzeit alle Informationen an die zuständigen US-Behörden weitergegeben.