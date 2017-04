Angriff auf Elblandbahn

Die Mitglieder des Vereins Elblandbahn haben auf dem Weg zu ihrem großen Ziel einen weiteren herben Rückschlag erlitten. Ihr bislang einziges Schienenfahrzeug – das symbolisch gesehen gleichzeitig für den Neustart auf der ehemaligen Bahnstrecke Torgau-Pretzsch stand – ist von Unbekannten demoliert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Bevölkerung wird zur Mithilfe aufgerufen.

Vereinssprecher Henrik Bock saß am Freitag noch der Schreck in den Gliedern: Der Gleiskraftwagen SKL 24 wurde übel zugerichtet. „Die Täter haben unter anderem die Seitenscheiben eingeschlagen und die hinteren Seitenklappen runter gerissen.“ Es finden sich auch noch weitere Spuren von Gewalteinwirkung an dem Oldtimer. Und gerade da liegt das Problem. „Ersatzteile sind schwierig zu beschaffen. Wir haben zwar ein großes Netzwerk von Gleichgesinnten. Aber niemand gibt gerne etwas heraus, was eventuell Sammlerwert besitzt oder nicht mehr produziert wird“, macht der Vereinssprecher klar.

Damit ist es auch schwer, den tatsächlichen Schaden zu beziffern. Auf jeden Fall wollen die Vereinsmitglieder den Anschlag auf ihr Eigentum nicht einfach so hinnehmen und wenden sich bewusst an die Öffentlichkeit: „Es passierte an dem Abend, als das neue Wechselladefahrzeug an die Kameraden der Feuerwehr übergeben wurde. Das Gerätehaus ist nur gut 400 Meter entfernt und es waren viele Leute anschließend vor Ort beim Osterfeuer.

Vielleicht hat jemand etwas Verdächtiges bemerkt und kann uns einen Tipp geben“, sagt Henrik Bock. Er glaubt nicht unbedingt, dass es sich bei den Tätern um Gegner des Elblandbahn-Projektes handelt. Womöglich waren es Halbwüchsige oder Betrunkene. Der SKL 24 befand sich an der Ladestraße am Bahnhof unter freiem Himmel, weil die Mitglieder noch keine geeignete Garage besitzen und war erst von Staßfurt nach Dommitzsch überführt worden.

Ernsthaft gefährdet ist nun der „erste Auftritt“ des Gleiskraftwagens, der beim Frühlingsfest der Vereine am 30. April den Besuchern präsentiert werden sollte. „Es sollte symbolisch der erste Akt sein, dass sich auf der Strecke wieder etwas bewegt“, bedauert Bock. Personentransporte waren nicht vorgesehen.

Derzeit wird noch am Programm für den 30. April gebastelt. Den Besuchern soll einiges geboten werden.

Auch darüber hinaus haben die Mitglieder ihr großes Ziel, die Wiederbelebung der Strecke Torgau-Pretzsch, genau im Blick – selbst wenn es dieses Jahr nur darum gehen kann, einen kleinen Abschnitt befahrbar zu machen. „Wir backen kleine Brötchen und konzentrieren uns auf Reparaturarbeiten. Es gibt auch in den kommenden Jahren noch Großereignisse wie Landesgartenschau oder Sachsentag“, bezog sich der Vereinssprecher auf die ursprüngliche Idee, im Lutherjahr Torgau und Wittenberg per Schiene miteinander zu verbinden.

Aufruf an die Bevölkerung

Am Donnerstag, dem 13. April 2017 haben sich Unbekannte in den späten Abendstunden aus reiner Zerstörungslust am Eigentum des Vereins vergriffen. Der Verein Elblandbahn e.V. hat seit 14 Tagen sein erstes Schienenfahrzeug, ein SKL 24 in Dommitzsch stehen. Dies wurde aus Eigen- und Spendenmitteln finanziert und mit großzügiger Hilfe eines Transportunternehmens nach Dommitzsch gebracht und mit der Unterstützung durch einen Autodrehkran der Firma Tilo Süptitz hier auf die Schiene gestellt.

Und nun das: Es wurden Teile abgerissen und gestohlen sowie Scheiben eingeschlagen. Der Verein hatte die Absicht, dass der SKL zum „Frühlingsfest der Vereine“ seine ersten Meter aus eigener Kraft zurücklegen sollte. Das ist unter diesen Umständen fast unmöglich. Da an diesem Abend in der Nähe auf dem Gelände der Feuerwehr die feierliche Übergabe eines Fahrzeuges stattfand, hoffen wir, dass es aufmerksame Bürger gibt, die etwas beobachtet haben. Bitte melden sie ihre Beobachtungen an die Geschäftsstelle des Vereins, Schuhhaus Rabe in Dommitzsch oder dem Vereinssprecher Herr Henrik Bock. Für sachdienliche Hinweise wären wir sehr dankbar, da dieses Fahrzeug für die Sicherung und den Ausbau unserer Infrastruktur in der Region dringend benötigt wird. zel