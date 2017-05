Angst vor schwarzen Löchern

Weidenhain . Schwarze Löcher sind faszinierende Objekte, solange sie nicht in unmittelbarer Nähe des Betrachters liegen. Was im Großen für die astronomischen Gravitationsgiganten gilt, gilt auch im Kleinen – zumindest in Weidenhain, obgleich die schwarzen Löcher hier gewiss einen etwas anderen Charakter haben.

Weidenhain. Schwarze Löcher sind faszinierende Objekte, solange sie nicht in unmittelbarer Nähe des Betrachters liegen. Was im Großen für die astronomischen Gravitationsgiganten gilt, gilt auch im Kleinen – zumindest in Weidenhain, obgleich die schwarzen Löcher hier gewiss einen etwas anderen Charakter haben.

Klaus Witzig fand’s gar nicht witzig: Zur jüngsten Dreiheider Gemeinderatssitzung in Süptitz sorgten eben jene schwarzen Löcher für gehörigen Unmut. Vor allem bei dem Weidenhainer Ortsvorsteher. Ihm lag der Fakt, dass der Ungleiche Holzbohrer in der Dommitzscher Straße sein Unwesen treibt, mächtig schwer im Magen. Hintergrund: Im Zuge des Wirtschaftswegebaus hatte hier die Gemeinde Dreiheide im Jahre 2013 reichlich Grün vom Großwiger Landschaftsbauunternehmen Klaus Reiche anpflanzen lassen. Insgesamt 2000 Sträucher, 20 Hainbuchen, 20 mal Feldahorn und 40 Wildkirschen. Klingt erst mal gar nicht nach Ärger. Problem: Ausgerechnet ein Teil der Wildkirschen ist nun vom Ungleichen Holzbohrer befallen worden. Ärgerlich.

Noch ärgerlicher ist es, weil es eine Lückenbepflanzung war und der bis zu 3,5 Millimeter große Käfer offensichtlich von den Altbäumen her übersiedelte. Und genau das brachte Witzig so auf die Palme, zumal nach Angabe von Bürgermeister Wolfgang Sarembe nun zwölf der angepflanzten Wildkirschen Kleinholz werden könnten. Das habe die Planerin damals doch wissen und der Gemeinde entsprechende Hinweise geben müssen, schimpfte Witzig.

Doch ganz so einfach machte es der Ungleiche Holzbohrer selbst dem Landschaftsbauexperten nicht. Denn auch im Jahre 2015 sei mit der Anpflanzung noch alles in Ordnung gewesen, bestätigte Klaus Reiche gegenüber der Heimatzeitung. Warum der Schädling dann plötzlich zugeschlagen habe, könne vielerlei Gründe haben. „Der Käfer geht vornehmlich in geschwächte Bäume“, erläutert Reiche.

Ist er erst einmal im Holz gebe es keine Chance mehr. Vorbeugender Pflanzenschutz hätte in diesem Falle möglicherweise den Ärger verhindern können. Doch koste dieser zusätzlich. Und dieses Geld, so Reiche, sei oftmals nicht vorhanden. Für die befallenen Wildkirschen in der Dommitzscher Straße heißt das, dass sie wohl ein Fall für den Schredder werden.

INFO:

Der Ungleiche Holzbohrer ist weitverbreitet, tritt aber nur lokal auf. Meist werden einzelne Bäume einer Anlage befallen, welche bereits infolge Mäusefraßes, Frosteinwirkung, Nährstoffmangels oder sonstigen Stresses geschwächt sind. Schädigend sind die weiblichen Käfer. Diese bohren sich im Frühjahr bis ins Splintholz der Bäume und legen dort Gangsysteme an, in welche sie anschließend ihre Eier ablegen. Die Regulierung des Ungleichen Holzbohrers ist schwierig; sind die Käfer einmal in der Anlage, bekommt man sie so schnell nicht wieder los. Neben Apfel werden Birne, Kirsche und viele weitere Baumarten befallen. Der Name „Ungleicher Holzbohrer“ geht auf das unterschiedliche Aussehen von Weibchen und Männchen zurück. Die männlichen Käfer sind 1,5 bis 2 mm groß. Ihr Körper ist gedrungen und kugelig. Sie können nicht fliegen. Die flugfähigen Weibchen sind 3-3,5 mm lang und walzenförmig. Beide sind dunkelbraun bis schwarz. Die gelblichen Eier werden in Gruppen im Holzteil der Bäume abgelegt. Die im Holz lebenden beinlosen Larven sind hellgelb mit braunem Kopf. Sie erreichen eine Länge von etwa 3 mm.

