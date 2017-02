Anschlag mit Teer auf CDU-Autos

Doberschütz. Zwei Fahrzeuge sind am späten Dienstagabend vor dem Rasthof Doberschütz mit einer teerartigen Flüssigkeit übergossen worden. Betroffen waren das Auto des CDU- Kreisvorstands und der Wagen des Doberschützer Bürgermeisters, Roland Märtz (CDU).

Doberschütz. Zwei Fahrzeuge sind am späten Dienstagabend vor dem Rasthof Doberschütz mit einer teerartigen Flüssigkeit übergossen worden. Betroffen waren das Auto des CDU- Kreisvorstands und der Wagen des Doberschützer Bürgermeisters, Roland Märtz (CDU). Aktuell ist weder klar, wer für die Tat verantwortlich ist, noch welches Motiv dahinter steckt.

Wie Polizei-Pressesprecher Uwe Voigt der TZ sagte, laufen aktuell die Ermittlungen, zudem sei der Staatsschutz eingeschaltet. Im Rasthof tagte am Dienstagabend der CDU-Kreisvorstand, beriet über Themen wie den ÖPNV und die kürzlich getroffenen Standortentscheidungen der Sparkasse Leipzig. „Gegen 21.15 Uhr habe ich die Sitzung geschlossen. Kurz darauf kam jemand herein und sagte, dass Autos mit Teer übergossen worden waren“, so der CDU-Kreisvorsitzende Marian Wendt gegenüber der TZ.

Draußen sei der Teergeruch noch deutlich wahrnehmbar gewesen, die Flüssigkeit habe sogar noch gedampft. Betroffen war neben dem Auto des Bürgermeisters auch noch das Fraktionsfahrzeug – ein Dacia Logan. Am Mittwoch wurden beide Autos in eine Werkstatt geschleppt. Dort wird der Schaden geschätzt. Marian Wendt rang am Morgen danach noch um eine Einordnung des Vorfalls. Auf der einen Seite wollten er und die CDU sich nicht als Opfer stilisieren, auf der anderen Seite sei ganz klar eine Grenze überschritten worden.

„Der Anschlag auf die Fahrzeuge ist ein feiger Angriff. Über die Hintergründe lässt sich bisher nur spekulieren. Hier wurde aber mit Vorsatz und Planung agiert. Gewalt ist niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung. Auch dann nicht, wenn sie gegen Sachen gerichtet ist; es gibt keine ,gute Gewalt‘! Der Anschlag wendet sich außerdem gegen ein Engagement für unsere Gesellschaft allgemein, nicht nur gegen einzelne Personen. Das ist meiner Meinung nach besonders verwerflich.“Roland Märtz wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.