Apotheken wollen weiterhin vor Ort punkten

Torgau. „Gesundsheitssystem in Gefahr!“ In großen weißen Lettern auf knallrotem Grund prangt einem Besucher der Internetseite www.wir-sind-ihre-apotheken.de dieser Spruch entgegen, gemeinsam mit einem alarmierenden Blinklicht. Mit diesem, kaum zu übersehenden, Warnzeichen möchte die ABDA, die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände auf den, sich auf dem Vormarsch befindenden, ausländischen Versandhandel verschreibungspflichtiger Medikamente aufmerksam machen.



Seit Ende letzten Jahres bedroht dieser das deutsche Apothekenwesen, genauer gesagt seit dem 19. Oktober 2016. An diesem Tag urteilte der Europäische Gerichtshof über die deutsche Preisbindung solcher Medikamente. Demnach verstoße diese gegen das europäische Recht und sei eine ungerechtfertigte Beschränkung des freien Warenverkehrs. Anbietern aus anderen EU-Ländern solle es nicht erschwert werden, auf dem deutschen Markt Zugang zu finden und in diesen mit einzusteigen. Ein herber Schlag ins Gesicht der deutschen Apothekerverbände. War es durch die Preisbindung bislang so geregelt, dass verschreibungspflichtige Arzneimittel in jeder deutschen Apotheke, aber auch jeder Internet-Apotheke, zu einem gleichen Preis erhältlich waren, können ausländische Versandapotheken mithilfe von Rabatten den Preis frei variieren. Ein Umstand, welcher für einen großen Preiswettbewerb im Medikamentenbereich sorgen könnte und welchem die ABDA und damit auch viele lokale Apotheker alarmiert entgegenblicken.



So auch Heike Brandt. Für die Inhaberin der Apotheke am Friedrichplatz ist diese, vom Europäischen Gerichtshof verabschiedete Gesetzesänderung eine große Gefahr für das deutsche Apothekenwesen, insbesondere auf regionaler Ebene. „Wir als Apotheker haben zwei Funktionen zu erfüllen. Zum einen wäre da der eines Heilberuflers. Unser Bestreben ist es, die Leute so schnell und so gut wie möglich von ihrer Krankheit zu befreien und ihnen bei ihren Beschwerden zu helfen. Auf der anderen ist allerdings auch der kaufmännische Aspekt. Wir sind ein selbstständiges Unternehmen und müssen uns natürlich demnach auch finanzieren“, erklärt Heike Brandt die Ausgangslage des Problems. Da bislang alle Medikamente mit dem gleichen Preis ausgezeichnet waren, fand der Wettbewerb der Apotheken lediglich auf der Ebene von Qualität und Service vor Ort statt.



Mit der neu hinzugekommenen Komponente des preislichen Wettstreits sieht Brandt die Vorzüge, welche eine lokale Apotheke seinen Kunden bietet, in den Hintergrund rücken. „Die großen, internationalen Apotheken picken sich die Rosinen aus dem Apothekenkuchen einfach raus und decken die einfachen Aufgaben wie die simple Medikamentenversorgung zu billigen Preisen ab. Und das, was wirklich anspruchsvoll und kostenintensiv ist, dürfen dann die lokalen Apotheken übernehmen“, klärt Brandt auf.



Doch was sind eigentlich die Dinge, welche die Onlineversandhändler für die lokalen Apotheken übriglassen? „Die Leistungen unseres ausgebildeten Personals,“ beantwortet Heike Brandt die Frage kurz und knapp. So wird es bei einer Internet-Apotheke keinen Not- oder Nachtdienst geben, welcher auch an Sonn- und Feiertagen die Bedürftigen mit ihren Medikamenten versorgt. Und auch die professionelle Beratung, welche in einer deutschen Apotheke zum Standard gehört, kann im Web nicht durchgeführt werden. „In unserem Land ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass nur Personal mit einer pharmazeutischen Ausbildung in einer Apotheke arbeiten darf, wodurch eine professionelle Hilfe vor Ort immer garantiert ist.“ Und dies gilt auch für die Herstellung individueller Rezepturen, insbesondere für Kinder und Krebskranke. So entstehen, laut ABDA, jährlich 14 Millionen angepasste Salben und Medikamente. „Und dann ist da natürlich noch die Gefahr von gefälschten Medikamenten“, warnt Apothekeninhaberin Brandt.



Doch nicht nur um die Erhaltung ihres eigenen Gewerbes setzt sich Heike Brandt seit Oktober letzten Jahres an. Für sie ist die Erhaltung des örtlichen Apothekenwesens nicht nur eine Sache der qualitativ hochwertigen Versorgung mit Medikamenten, auch das Phänomen einer ansteigenden Abwanderung würde durch das Wegfallen der Apotheken nur weiter verstärkt. „So Etwas gehört einfach in das Stadtbild mit hinein. Verliert eine Stadt eine Apotheke, verliert sie automatisch auch an Attraktivität. Außerdem geht durch das Fehlen solcher Gewerbe auch etliches an Steuergeldern verloren, was durch eine Onlineapotheke nicht verdient werden kann.“



Ende Oktober wurde das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zwar gefällt, der Kampf ist für die ABDA und auch für Heike Brandt noch lange nicht verloren. So hat Erstere umgehend nach dem Urteilsspruch eine Unterschriften-Aktion mit sämtlichen Apotheken Deutschlands organisiert, mit welcher sie die Europäische Union auf den Fehler, welche diese mit der Gesetzesänderung gemacht hat, aufmerksam machen will. Doch für Heike Brandt ist diese Methode nur eine gute Ergänzung. Für sie ist der Weg, mit dem sie ihre Kunden von einer lokalen Versorgung durch die Apotheken überzeugen möchte, ganz einfach: Mit Qualität. „Für mich ist der persönliche Kontakt zu meinen Kunden einfach wichtig und deshalb sehe ich dort in erster Linie die Initiative auch bei mir, den Leuten zu zeigen, was sie an uns Apotheken haben.“