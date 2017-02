Arbeitslosigkeit steigt - aber weniger als in den Vorjahren

Torgau/Oschatz/Nordsachsen. In der Region Torgau ist die Arbeitslosigkeit im Januar um 239 auf 2 736 Personen gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Oschatz am Dienstag mitteilte, ist die Arbeitslosenquote damit von 10,1 im Dezember auf 11,1 Prozent angestiegen. Im Januar des Vorjahres lag sie noch bei 11,7 Prozent.



69 Frauen und Männer konnten im Januar ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Insgesamt 330 Personen mussten sich im gleichen Zeitraum nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden. 156 neue Stellen haben die Unternehmen im Januar dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter Nordsachsen zur Besetzung gemeldet. Der Großteil entfiel auf die Zeitarbeit (72 Stellen), das verarbeitende Gewerbe (25) und das Baugewerbe (10).



„Im Januar ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat saisonal bedingt deutlich gestiegen“, erklärte Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg in ihrer monatlichen Arbeitsmarkteinschätzung mit Blick auf den gesamten Agenturbezirk (Landkreise Nordsachsen und Leipzig). Hauptgrund für den Anstieg seien Arbeitslosmeldungen nach einem Beschäftigungsende. „Zum Jahresende werden häufiger Beschäftigungsverhältnisse gelöst als im Jahresverlauf beziehungsweise Befristungen laufen aus. Es ist erfreulich, dass diese Entwicklung momentan schwächer ist als noch vor Jahren. Die Betriebe setzen weniger Personal frei“, so die Agenturchefin. So nahm auch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Bereich des Jobcenter Nordsachsen innerhalb eines Jahres weiter ab. „Von der insgesamt positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt profitieren vermehrt Arbeitslosengeld-II- Empfänger. Gegenüber dem Vorjahr ging beispielsweise die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis um rund sechs Prozent zurück“, erklärte Christine Westphal, Geschäftsführerin des Jobcenters Nordsachsen.



Die Arbeitslosenzahlen für den Landkreis: 821 Personen mehr bedeuten einen Anstieg auf 9 450 Männer und Frauen. Die Arbeitslosenquote stieg im Januar um 0,8 Prozentpunkte auf 8,8 Prozent und lag damit um 1,1 Prozentpunkt unter der Vorjahresquote. Von den insgesamt 9 450 arbeitslos registrierten Personen wurden 3 166 von der Arbeitsagentur (plus 1058 Personen zum Vormonat) und weitere 6 284 Personen vom Jobcenter (minus 237) betreut. Das Jobcenter betreut im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. Die gegenläufige Entwicklung in beiden Rechtskreisen begründete sich mit dem gesetzlichen Betreuungswechsel der sogenannten Aufstocker, Personen die parallel zur Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I auch die Grundsicherungsleistung Arbeitslosengeld II erhalten. Deren Betreuung erfolgt seit 1. Januar durch die Agentur für Arbeit und nicht mehr durch das Jobcenter.