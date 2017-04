Außenring wird zur Großbaustelle

Torgau. Die Ampel schaltet auf Grün: „Freie Fahrt zu uns“ steht in großen Lettern darüber. PEP Torgau, die angrenzende Aral-Tankstelle, die McDonald’s-Filiale, das Autohaus Oetjens sowie die Joker-Spielhalle machen mobil.

Torgau. Die Ampel schaltet auf Grün: „Freie Fahrt zu uns“ steht in großen Lettern darüber. PEP Torgau, die angrenzende Aral-Tankstelle, die McDonald’s-Filiale, das Autohaus Oetjens sowie die Joker-Spielhalle machen mobil. Mit reichlich Werbeflyern und Transparenten begegnen sie einer großangelegten Baumaßnahme, die Kunden in Kürze zu Umwegen zwingt.

Es geht um die Fahrbahnerneuerung im Torgauer Außenring, die sich über eine Länge von etwa einem Kilometer erstreckt. Im Auftrag des Landesamts für Straßenbau und Verkehr (LASuV) rollen die Bagger ab Ende Mai. Begonnen wird an der Bahnüberführung in Höhe HEM-Tankstelle. Ziel ist der Knotenpunkt B 182/B 183 sowie der westliche Fahrstreifens der B 182. Bei Letzterem auf einer Länge von 85 Metern. In vier Bauabschnitten soll etwa ein halbes Jahr lang unter Vollsperrung gewerkelt werden.

„Um die Sperrbereiche jeweils anliegerfreundlich kurz zu halten“, betonte LASuV-Sprecherin Isabel Siebert. Vor allem der Kreuzungsbereich am PEP hat die Frischzellenkur bitternötig Stichwort PEP: Damit der Einkaufspark während des dritten Bauabschnitts erreicht werden kann, ist zudem der Bau einer provisorischen Erschließungsstraße vorgesehen. Center-Managerin Elke Ullrich zeigte sich trotz der zu erwartenden Einschränkungen erleichtert, dass die Hauptkreuzung in den Sommerferien in Angriff genommen werde. Auch bei der Planung der provisorischen Zufahrtsstraße habe sich das LASuV sehr kooperativ gezeigt.