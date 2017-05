Auch Belgerns Roland kann den SV Laußig nicht stoppen

Fußball. Der Zeitpunkt, an dem die Laußiger den Meisterpokal in den Himmel recken, rückt immer näher. Auch die Roland-Elf aus Belgern konnte den Tabellenführer am Wochenende nicht stoppen. Nach dem Heimspielerfolg am Wochenende zuvor fuhr die Rössel-Elf optimistisch nach Laußig und starteten gleich nach Plan: Näke erzielte das 1:0. Es herrschte Optimismus und Euphorie im Belgeraner Lager.

Doch nur ein paar Minuten später zerplatzte die Hoffnung auf einen Auswärtssieg wie eine Seifenblase. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden beförderten die Laußiger Belgern auf die Verliererstraße. Jegliche Anstrengung von Belgeraner Seite, noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen, scheiterte. Dafür erhöhten die Laußiger auf 3:1 – Endstand 4:2 für den Spitzenreiter. Hartenfels II, auch dieses Mal mit Personalproblemen, hatte wieder eine bittere Heimpleite zu verzeichnen. Drei Gegentreffer in Halbzeit Eins auf eigenem Platz war zu viel.

Spröda und Wölkau trennten sich leistungsgerecht remis.

Der FSV Oschatz hat mit dem Sieg über Zschortau ein Lebenszeichen von sich gegeben. Ob das zum Klassenerhalt reicht, ist schwerlich zu sagen. Noch sind fünf Spiele und 15 Punkte zu holen. Die bereits abgestiegene Doberschütz-Mockrehnaer Reserve hatte gegen Mörtitz nicht den Hauch einer Chance. Das Endergebniss spricht eine klare Sprache.

Ein Doppelschlag kurz vor der Pause war für Elbaue II/Großtreben gegen Rackwitz der Genickschlag. Die Aufholejagd im zweiten Spielabschnitt reichte nur zum Anschlusstreffer. Recht torreich ging es in Delitzsch ESV II gegen Naundorf zu. Immer im Wechsel trafen die gegnerischen Torschützen – Endstand 4:4.

Statistik

Hartenfels Torgau II – FV Bad Düben 0:3 (0:3)

Torgau: Weiß, Schwarzenberg (58. D. Natzel), Azziab (46. Gabray), Kujat, Deutrich, Farkas, Wehner, O. Natzel, Thomas, Majlat, Alsawihili; TF: 0:1 Stache (11.), 0:2/0:3 von Gahlen (28./43.), SR: Nordmann (Strelln); ZS: 15

SV Laußig – SV Roland Belgern 4:2 (3:1)

Belgern: Straube, Merzsch, Ender, Langrock, Wolter, Näke, Schneider, Seidel, Schumann (82. Kisser), Werner, Schmidt; TF: 0:1 Näke (17.), 1:1 Vieweg (23.), 2:1 Bennour (24./EFM), 3:1 Matner (40.), 4:1 Jimenez (70.), 4:2 Werner (81.); GK: 1 x Laußig, 1 x Belgern; SR: Schlenski (Delitzsch); ZS: 45

SV Spröda – SV Wölkau 2:2 (1:1)

TF: 0:1 Schuster (29./EFM), 1:1 Tynchenko (34.), 1:2 Opitz (53.), 2:2 Bonnert (64.); GK: 4 x Spröda, 2 x Wölkau; GRK: 1 x Wölkau; SR: Trybusch (Doberschütz); ZS: 40

FSV Oschatz – SG Zschortau 2:1 (1:1)

TF: 0:1 El-Arif (11.), 1:1 Reichert (18.), 2:1 Erdmann (84.), GK: 3 x Oschatz, 1 x Zschortau; SR: Galesic (Wermsdorf); ZS: 40

Elbaue Torgau II/Großtreben – Rackwitz 1:2 (0:2)

Torgau: Fischer, Börner, Letzel, Kempf, Klitza, Jamil, Frieslich, Kurth (54. Peter), Rabe (80. Meyer), Götze (71. Weißschnur), Schrinner; TF: 0:1 Engst (40.), 0:2 Barthelmann (43.), 1:2 Schrinner (74.), SR: Kühne (Süptitz); ZS: 56

ESV Delitzsch II – SV Traktor Naundorf 4:4 3:2)

TF: 1:0 Schmidt (5.), 1:1 Siegel (8.), 2:1 Bothur (19.), 2:2 Röhner (25.), 3:2 Bothur (36.), 3:3 Röhner (60.), 3:4 Brand (65.), 4:4 Morgenstern (67.); GK: 2 x Delitzsch, 1 x Naundorf; SR: Winkler (Eilenburg); ZS: 33

FA Dob.-Mockrehna II – LSV Mörtitz 2:7 (0:3)

Mockrehna: Zänker, Schilling, Knechtel, Kohl (58. Bardt), Löser, Vieweg, Walther, Stange, Jabbari (46. Berger), Springer, Seier; TF: 0:1 Schrader (19.), 0:2 Schrader (27.), 0:3 Ruhnow (28.), 0:4 Wend (47.), 0:5/0:6 Schrader (49./55.), 1:6 Knechtel (66.), 1:7 Wend (70.), 2:7 Stange (89.); GK: 1 x Dob.-Mockrehna; SR: Kühne (Süptitz); ZS: 15

Aktuelle Tabelle: