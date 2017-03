Auch die OBM läuft ein Stück mit

Torgau/ Rom. Vom Papst zu Luther. Das heißt es in diesem Jahr beim Friedenslauf von Rom 2017. Dieser startet am 23. April in der italienischen Hauptstadt und verläuft dann unter anderem über Modena, Bozen, Eisleben und Halle bis nach Wittenberg. Und auch in Torgau werden die Läufer einen Zwischenstopp einlegen. Nähere Einzelheiten sowie die Verbindung Romina Barths zu dem Friedenslauf erfuhr die Torgauer Zeitung im Gespräch mit Peter Junge, dem Präsidenten des Vereins Friedenslauf von Rom 2017:

TZ: Welche Rolle spielt Torgau innerhalb des Friedenslaufes?

P. Junge: Torgau wird die letzte Station sein, bevor die Läufer sich auf die letzte Etappe in Richtung Wittenberg begeben. Bereits bei unserem ersten Lauf, von Luther zum Papst, sind wir über Torgau gelaufen, damals war es die zweite Station. Außerdem hat in diesem Jahr Torgaus Oberbürgermeisterin, Romina Barth, angekündigt, auf der Strecke von Halle nach Torgau mitzulaufen.

Was genau zeichnet denn den diesjährigen Lauf besonders aus?

Das Besondere daran ist die Botschaft, die wir mit unserem Lauf senden möchten. Wir wollen mit unserer Aktion zeigen, dass in einer modernen und zivilisierten Gesellschaft kein Platz für Intoleranz und Gewalt ist. Bereits im Jahre 2010 haben wir einen Lauf dieser Art gemacht, damals jedoch in die andere Richtung, von Wittenberg nach Rom. Das war damals noch unter Papst Benedikt XVI. Und da haben wir uns auch vorgenommen, dass wir noch vor dem Ende der Lutherdekade noch einmal einen solchen Friedenslauf machen und dies wird jetzt unter Papst Franziskus geschehen.

Inwiefern ist der Papst denn in den Lauf involviert?

Der Papst fungiert als eine der treibenden Kräfte unseres Laufes. Er wird insgesamt 15 Bilder von Marian Kretschmer, einem Künstler, der auch bei uns mitläuft, handsignieren, welche wir dann an die Bürgermeister der Etappenstädte verteilen. Außerdem wird er uns vor dem Start seinen Segen geben und gibt 20 unserer Läufer die Möglichkeit, sich mit ihm im Rahmen einer Audienz zu treffen.

Also wird auch unsere Oberbürgermeisterin den Papst treffen?

Diese Frage kann ich leider noch nicht beantworten, da wir bislang von Frau Barth noch keine Rückmeldung bekommen haben. Zwar hat sie bereits im Herbst vergangenen Jahres zugesagt, dass sie bei uns auf jeden Fall eine Etappe mitlaufen möchte, seither erreiche ich Sie jedoch nur noch sehr unregelmäßig. Aber wir sind am kommenden Mittwoch zu einer gemeinsamen Besprechung in Torgau verabredet, da wird sich dann sicher alles Weitere ergeben.

Und wie kann man an dem Friedenslauf teilnehmen?

Dazu setzt man sich ganz einfach per E-Mail mit uns in Verbindung und wir klären dann über alles weitere auf. Unsere Adressen sind auf unserer Website, www.vpzl.de zu finden.