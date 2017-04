Auch diese Aufgabe meisterlich gelöst

(2. Kreisliga/Männer) SV Regis-Breitingen II – SV Roland Belgern 19:33 (9:17)

Belgerns erste Mannschaft war also gewarnt und ging hochmotiviert bzw. konzentriert an diese Aufgabe. Und erledigte sie meisterlich. Nur in der ersten Halbzeit gab es eine kurze Schwächephase, aber die brachte die Jungen nicht weiter aus dem Rhythmus.

Die Belgeraner legten los wie die Feuerwehr, führten nach knapp zehnMinuten mit 6:0, ehe die Gastgeber erstmals einnetzen konnten. Bis zum 8:2 (13) lief alles wie am Schnürchen beim SV Roland. Eine solide Deckungsarbeit lieferte die Grundlage für das schnelle Aufbauspiel. Unerklärlich die sich anschließende Schwächeperiode. Überhastete, unvorbereitete Würfe und eine nachlässige Abwehr luden die Regiser zur Aufholjagd ein. Nach 18 Minuten waren sie mit dem 7:9 wieder in Reichweite, und Trainer Tondok musste die Auszeit nehmen. Diesen Weckruf brauchten die jungen Wilden scheinbar, denn danach machten sie bis zur Pause kurzen Prozess mit dem Gastgeber. Die Abwehr stabilisierte sich, C. Klengler und R. Müller rührten mehr und mehr Beton an. Damit ging auch die Post nach vorn ab, hier waren M. Hobeck, L. Bunde und C. Richter nicht zu bremsen. In der 26.Minute stand es 14:7 und bis zur Pause wurde die Führung weiter ausgebaut (17:9).

Nach dem Wechsel ließen dann die Belgeraner nichts mehr anbrennen. Zwar konnten die Hausherren noch einmal auf fünf Tore (13:18 – 36) verkürzen, aber das war alles, was die Rolandstädter zuließen. Neben dem Abwehrbollwerk steigerte sich auch P. Symonienko im Tor und ließ bis zur 50. Minute nur einen Treffer zu. Im Angriff trafen die Gäste nach Belieben und endlich beendete auch Tho. Haase seine Torflaute, netzte viermal hintereinander ein. Mit dem 8:1-Zwischenspurt waren beim 26:14 die Messen gesungen. Doch Bunde, Hobeck, Richter und Co. gaben sich nicht zufrieden. Der Gegner wurde weiter massiv unter Druck gesetzt und nach 58 Minuten war beim Stand von 33:17 der größte Vorsprung erreicht. Am Ende bejubelten die Gäste vom SV Roland I nicht nur den klaren Sieg, sondern auch den verdienten Meistertitel. Trotz ausstehendem Spiel am kommenden Samstag gegen die zweite Rolandstädter Truppe sind sie nicht mehr vom 1. Platz zu verdrängen. Grandios!

Belgern: P. Symonienko; C. Klengler, Tho. Haase (5), R. Müller (1), A. Vogel, L. Bunde (9/3), M. Hobeck (8), C. Richter (10)

Aktuelle Tabelle: