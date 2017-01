Auf den Schlitten, fertig ... LOS!

Spontan entschieden sie sich, nicht nur aus Spaß den Hang herunter zu rodeln, sondern auch einen Wettkampf daraus zu machen. „Eine solche Veranstaltung kann man nur spontan durchführen. Die Temperaturen müssen stimmen“, sagt Tino Gotzmann. Gemeinsam mit den Mitgliedern des NCC stemmten sie eine Veranstaltung aus den Boden, die es so noch nicht in der Region gab.

Vom Reifenhandel in Zinna wurden Reifen zum Rodeln organisiert, das Bauunternehmen Böhme aus Staupitz stellte ein Notstromaggregat zur Verfügung, die Dachdeckerei Alexander Philipp baute eine kleine Schanze für noch mehr Schwung beim Roden und Getränkehandel Storm übernahm die kulinarische Versorgung. Sogar eine Schneemaschine arbeitete den gesamten Freitag hindurch, um die Piste noch etwas weißer zu gestalten, damit das Rodeln auch gelang. Schon Samstagvormittag zog es viele Familien zum Berg nach Neußen.

Mit Schwung ging es hinunter. Da landete der ein oder andere auch mal mit der Nase im Schnee. „Da wir es ja nur spontan veranstalten konnten, war es für uns nicht möglich, richtig Werbung zu machen. Doch durch Mundpropaganda und dem Zeitungsartikel in der TZ waren wirklich viele Leute hier, die auch bei den Wettkämpfen mitgemacht haben“, so Enrico Storm, der sich selbst die Ski an die Füße schnallte und damit den Berg hinunter sauste.

„Den Spaß musste ich einfach mitmachen.“ Bei den Wettkämpfen gingen die Teilnehmer mit drei Kategorien an den Start. „Beim Weitrodeln haben wir in U14 und Ü14 unterteilt. Hier haben Dennis Kutsche und Vincent Gotzmann gewonnen. Beim Zielrodeln gab es keine Altersklassen. Hier erkämpfte sich Timo Jäger den ersten Platz. Die letzte Kategorie war der Bergrace, bei dem die Schlitten- und Reifenfahrer um eine Stange herum und schnellstmöglich wieder hoch zum Ziel laufen musste.

Es waren dann aber so viele Leute hier, dass wir uns dafür entschieden haben, nur die Kinder am Wettkampf teilnehmen zu lassen. Bei den Mädchen hat Nele Gotzmann und bei den Jungen Elias Philipp gewonnen“, so Tino Gotzmann. Natürlich gab es für die Gewinner auch kleine Preise, wie Mützen und Fußbälle. „Es war eine wirklich tolle Veranstaltung. Viele haben an einen Strang gezogen, um all das überhaupt möglich zu machen. Die ganze Dorfgemeinschaft und die Feuerwehr hat mit angepackt. An dieses Wochenende werden wir uns sicher noch lange erinnern“, so Tino Gotzmann.

In diesem Jahr wird es keine Wiederholung eines solchen Rodel-Events mehr geben. Jetzt muss sich das Orga-Team auf die bevorstehenden Faschingsveranstaltungen vorbereiten. Doch im nächsten Jahr wäre ein neuer Wettkampf durchaus denkbar.