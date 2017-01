Auf virtuellem Wege mit der Region vernetzt

Torgau/Halle. Nein, verwurzelt in der Region Torgau ist Hardy Krause nicht. Der 53-Jährige lebt und arbeitet in Halle, ist in der Stadt an der Saale aufgewachsen.

Torgau/Halle. Nein, verwurzelt in der Region Torgau ist Hardy Krause nicht. Der 53-Jährige lebt und arbeitet in Halle, ist in der Stadt an der Saale aufgewachsen. Dennoch führen ihn berufliche Wege seit mehr als zehn Jahren regelmäßig in die Region Torgau. Und dafür muss er nicht einmal ins Auto steigen, sondern nur den Computer anschalten.



Hardy Krause zeichnet bis zum heutigen Tage für die technischen Geschicke im Hintergrund der Webseite der Torgauer Zeitung verantwortlich und sorgt dafür, dass die Beiträge der TZ unter www.torgauerzeitung.com rund um die Uhr, weltweit abrufbar sind. Zuletzt war Hardy Krause ein gefragter Mann, als sich die Heimatzeitung Anfang des vergangenen Jahres dazu entschied, ihrem Nachrichten-Portal eine Frischzellenkur zu verleihen.



Der Ur-Hallenser blickt bereits auf etwa 20 Jahre Erfahrung im Programmieren und Bereitstellen von Webseiten zurück. „1991 habe ich eine Computerfirma gegründet“, erinnert sich Hardy Krause. Vor der Wende studierte der heute 53-Jährige Mathe, Physik und Informatik. „Die begonnene Promotion konnte ich nicht beenden und musste nach neuen Perspektiven Ausschau halten“, erzählt er. Bis 1997 engagierte sich Hardy Krause in verschiedenen Bereichen, schulte unter anderem, bis er sich schließlich mit einem Geschäftspartner zusammenschloss. Fortan spielte das Erstellen von Webseiten und deren Wartung sowie das Entwickeln hilfreicher Programme eine gewichtige Rolle.



Wenig später wartete auf Hardy Krause wohl eines seiner bisher größten Projekte. Das Nachrichten-Portal der Torgauer Zeitung, welches damals unter dem Namen „Hier leben“ das Licht der Welt erblickte. „Die Entwicklung des Systems, welches im Hintergrund zur Verwaltung der Seite angesteuert werden kann, war eine große Herausforderung. Damals ein Novum“, betont Hardy Krause. Mittlerweile agiert der Hallenser als Alleinkämpfer, arbeitet jedoch mit kompetenten Partnern zusammen. So auch zuletzt bei der Überarbeitung des Nachrichten-Portals der Torgauer Zeitung. Hier brachte beispielsweise der 19-jährige Johannes Jacob umfassende Kenntnisse ein.



Dieser Tage feilt der 53-Jährige im Hintergrund der Seite, verbessert die Performance, feilt am System und bringt Neuerungen ein. Wenn er nicht gerade von zu Hause aus arbeitet, ist er am Elisabeth-Gymnasium Halle im Bereich Informatik tätig. Hardy Krause ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder, (zwei Töchter, ein Sohn), ist leidenschaftlicher Segler und liebt das Fahrradfahrern.