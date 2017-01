Auftakt für Sternsinger

30 Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Piusstift“ sowie Religionsschüler brachten am Dienstagnachmittag in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen ins Torgauer Rathaus.

Torgau. Es war der Auftakt für die hiesigen Sternsinger, die am kommenden Freitag und Samstag sowie in der nächsten Woche in der Region Familien, Unternehmen und soziale Einrichtungen besuchen, um diesmal Spenden für Kinder in Kenia zu sammeln.



„Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ heißt das aktuelle Leitwort der Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bis-

tümern Kinder und Jugendliche von Tür zu Tür ziehen. Mit ihrem Motto machen die Sternsinger gemeinsam mit den Trägern der Aktion – dem Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – darauf aufmerksam, wie sehr der Klimawandel das Leben von Menschen in aller Welt bedroht, und wie gerade Menschen in den Industrieländern durch ihren sorglosen Umgang mit den natürlichen Ressourcen die Zukunft von Kindern in der Welt bedrohen. Bei ihrer zurückliegenden Aktion hatten die Mädchen und Jungen zum Jahresbeginn 2016 rund 46,2 Millionen Euro gesammelt.

Die rund 300 000 beteiligten Sternsinger und ihre rund 90 000 Begleitenden in 10 282 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten erzielten damit das zweithöchste Ergebnis seit dem Start ihrer Aktion 1959. Mit den gesammelten Spenden können die Sternsinger mehr als 1500 Projekte für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützen. Durch ihr Engagement werden die kleinen und großen Könige zu einem Segen für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt. Neben dieser gelebten Solidarität tragen die Sternsinger Gottes Segen für das neue Jahr in die Wohnungen und Häuser der Menschen.