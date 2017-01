Aus der ungewollten Pflicht wurde der 2. Platz

Fußball. Eigentlich war es nur die Erfüllung einer notwendigen Pflicht. So hielt sich die Vorfreude der Kicker des FC Elbaue Torgau auf das, am Sonntag in Regis-Breitingen ausgetragene, Vorrunden-Turnier 3 zur Hallen-Landesmeisterschaft des Sächsischen Fußballverbandes in Grenzen und bis zuletzt war auch offen, wer vom FC Elbaue alles mit nach Regis-Breitingen fährt.

Das es die Elbaue-Kicker letztlich mit herzerfrischenden FUTSAL bis ins Finale schafften, daran war vorher nicht zu denken. Nach einer überzeugenden Vorrunde mit zwei klaren Siegen gegen Lindenau (4:1) und Wurzen (6:1) gab es ein Halbfinale auf Augenhöhe gegen den Bornaer SV. Nach dem 2:2 in regulären Spielzeit gewannen die Torgauer mit 4:3 vom Sechsmeterpunkt. Im Finale zeigte sich letztlich der Kräfteverschleiß (gespielt wurde jeweils 20 Minuten) und man unterlag der SG Rotation 1950 Leipzig mit 6:3 Toren. Der hervorragende 2. Platz verdient jedoch Anerkennung. Das war auch Werbung für den FUTSAL in der strukturschwachen Region Torgau-Oschatz. Die Nord-Leipziger von der SG Rotation 1950 Leipzig fahren als Vorrundensieger zum Endrundenturnier am kommenden Sonntag nach Chemnitz.

Ergebnisse: Torgau – Lindenau 4:1 (TF: 0:1, 1:1 Ghavamzadeh, 2:1 Hidalgo, 3:1 Ghavamzadeh, 4:1 S. Zinke); Wurzen – Torgau 1:6 (0:1 M. Dehnert, 0:2 Dörrlamm, 0:3 M. Dehnert, 1:3, 1:4 Ghavamzadeh, 1:5 M. Dehnert, 1:6 S. Zinke

Halbfinale: Torgau – Borna 4:3 nach 6 m-Schießen (2:2)

Finale: Torgau –Rotation Leipzig 3:6

(0:1, 0:2, 1:2 Hidalgo, 1:3, 2:3 M. Grieser, 2:4, 3:4 S. Zinke, 3:5, 3:6)

Endstand:

1. SG Rotation 1950 Leipzig

2. FC Elbaue Torgau

3. ATSV Frisch-Auf Wurzen

4. Bornaer SV 91

5. FC Eilenburg

6. SV Lindenau 1848

Torgau: T. Pietsch, M. Grieser, N. Dörrlamm, K. Richard, Ch. Windrath, S. Zinke, A. Ghavamzadeh, M. Dehnert, P. Hidalgo

