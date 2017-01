Aus gutem Holz geschnitzt

Beckwitz. Das knattern der Kettensäge ist nicht zu überhören im sonst so ruhigen Beckwitz. Bernd Voigt schwingt sein „Werkzeug“ gekonnt am mächtigen Stamm entlang, die Späne fliegen nur so durch die winterliche Kälte. Der Holzkünstler haucht einem Baumstumpf Leben ein. Nicht nur irgendeinem Stamm.

Es sind die verwurzelten Überreste des Baumes, der im Winter 2016 auf dem Torgauer Marktplatz Einzug hielt. „Wir hatten die Blaufichte weit im Voraus angemeldet“, erinnert sich Thomas Eberlein. Ende November 2016 war es dann soweit, die Tanne wurde fachmännisch gefällt, verladen und wenige Stunden später vor dem Rathaus in Stellung gebracht.

Bereits im Sommer, nach einem Besuch beim Holzskulpturenwettbewerb „Kunst mit Kettensägen“ im Heidedorf Tornau, reifte die Entscheidung, den Stumpf stehen zu lassen, erinnert sich Antje Schmidt. „Bei der Veranstaltung haben wir Bernd Voigt kennengelernt. Wir waren sofort Fans seiner Arbeiten. Auch auf der menschlichen Ebene passte es auf Anhieb“, sagt sie. „Ich war wirklich überrascht, dass beide zwischen all den Künstlern ausgerechnet auf mich zu kamen.

Die Wünsche des Paars wollte ich gerne erfüllen“, blickt Bernd Voigt zurück. Die Kontaktdaten waren schnell ausgetauscht. Als die Tanne schließlich Ende November 2016 wich, stand den Schnitzarbeiten im Bereich des heimischen Hofs in Beckwitz nichts mehr im Wege. Antje Schmidt und Thomas Eberlein übermittelten dem Holzkünstler, der in Zschorlau im Erzgebirge lebt, ihre Vorstellungen. Bernd Voigt fertigte daraufhin Skizzen an. Ein norwegischer Gnom mit Fisch sollte die eine Seite zieren, Thomas Eberlein ist leidenschaftlicher Angler, eine Frauengestalt mit Blüte und Blätterherzen die andere Seite des Stammes, so hatte es sich Antje Schmidt gewünscht.

Zwei Tage benötigte Bernd Voigt insgesamt, um die Schnitzarbeiten Mitte vergangener Woche in Beckwitz auszuführen. Zum Einsatz kamen vier verschiedene Kettensägen. Jetzt im Winter sei eine gute Zeit, um zu Schnitzen. „Das Holz ist härter als sonst und gut zu bearbeiten“, meint Bernd Voigt. Spätestens im April müsse die Skulptur noch einmal geschliffen und abschließend mit Holzöl gegen Pilzbefall behandelt werden, erklärt er.

Ein Besuch beim Paar in Beckwitz sei ohnehin noch einmal geplant, erzählt der Mann aus dem Erzgebirge. „Wir verstehen uns super“, sind sich alle einig. Im Sommer wird Bernd Voigt natürlich wieder beim Holzskulpturenwettbewerb in Tornau zu erleben sein. Die Freude über den Austausch mit den Kollegen und das Interesse der Besucher sei groß.