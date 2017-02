Ausbildungslager der Meerjungfrauen

Torgau. Einmal wie eine Meerjungfrau durch das Wasser gleiten – am Samstag wurde es Wirklichkeit. Für die Durchführung zeichnete das Team von swimolino aus Leipzig verantwortlich.



Meermänner

„Wir freuen uns, hier in Torgau Kurse durchführen zu können“, so Veronika Worreschk von swimolino. Die gebürtige Torgauerin und Stylistin kümmerte sich am Samstag um den passenden Kopfschmuck der Nixen. Abigail, Cora und Lee-Ann, die drei Nachwuchs-Meerjungfrauen des Workshops, gingen fleißig zu Werk. Paljetten, Muscheln und Blumen, der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Schon kurz darauf ließ die Wahl der richtigen Flosse die Vorfreude bei den jungen Teilnehmerinnen spürbar steigen. Die Kostüme gibt es in vielen Farben und allen gängigen Größen, von XS bis XXL. Wichtig sei laut René Geppert, der später mit ins Wasser stieg, dass die Anzüge passen. Er erklärte den Aufbau der Schwimmflosse, auch Monoflosse im Fischschwanz-Look genannt: „Darin befindet sich eine leichte, aber stabile Platte. Man gewöhnt sich schnell daran“, versicherte der Meermann. Auch Kollege Stephan Roemer schlüpfte in sein Flossenkostüm. „Nixen gleiten durchs Wasser wie ein Delfin“, machte Veronika Worreschk am Beckenrand deutlich. Nach den Trockenübungen ging es für die Nachwuchs-Nixen in Begleitung der beiden Meermänner ins gut temperierte Nass des Bades.



Spaß soll es machen

Anfangs noch etwas zaghaft und vorsichtig, zeigten die drei Teilnehmerinnen des Workshops schon wenig später, wie viel Spaß sie hatten – Abigail, Cora und Lee-Ann grinsten um die Wette. „Fühlt euch wie Nixen, fröhlich und unbeschwert“, betonte Stephan Roemer. „Tief einatmen und durch den Mund wieder raus“, so die Kommandos. Im Anfängerkurs steht der Umgang mit der Flosse im Vordergrund. Schritt für Schritt erlernen die Meerjungfrauen die Basiselemente der Schwimm- und Tauchtechnik. Ergo lautete eine der Übungen: Tauchen, kurz auf dem Beckenboden sitzen und wieder hoch. Anschließend folgte die erste Bahn, welche, wenn auch mit etwas Hilfe, auf Anhieb klappte. Zum Ende der Kursstunde galt es, die ersten leichten Figuren zu schwimmen. „Wichtig ist, dass der Spaß im Vordergrund steht “, so Veronika Worreschk und weiter:„Die Mädchen dürfen sprichwörtlich vom Alltag abtauchen. Sich für gewisse Zeit zumindest ein wenig als graziles Fabelwesen fühlen“, verdeutlichte sie.

Die Kurse dauern bis zu zwei Stunden und richten sich an Kinder zwischen acht und fünfzehn Jahre, die sicher schwimmen und tauchen können. Das „Seepferdchen“ sei Voraussetzung, heißt es. Am Samstag konnten sich die Nachwuchs-Meerjungfrauen auf Wunsch ein ganz besonderes Andenken sichern: Unterwasserfotos, für die ein professioneller Fotograf angerückt war. Die Nixen wurden mit wasserfestem Make-up, Blumen im Haar und geschmücktem Bikini-Oberteil entsprechend in Szene gesetzt.



Junggesellinnenabschied

„Mermaiding, so der englische Fachbegriff für das Meerjungfrauenschwimmen, ist eine Trendsportart“, zeigt Veronika Worreschk auf. Seit etwa drei Jahren veranstaltet das Team der Schwimmschule swimolino aus Leipzig bereits „Mermaiding“. Das Interesse an der Kombination aus körperlicher Betätigung und hübschen Kostümen wachse stetig. Verschiedene Kurse locken nicht nur Anfänger sondern auch erfahrene Meerjungfrauen. „Wir sind da sehr flexibel. Wenn wir merken, dass Teilnehmer überaus schnell das Gelernte umsetzen, bilden wir Gruppen und können so individuell auf die Kinder eingehen“, skizziert die Rettungsschwimmerin. Übrigens können auch künftige Neptuns, also Jungen, an den Kursen teilnehmen. Selbst interessierte Eltern streifen sich immer häufiger ein Kostüm mit Flosse über. Sogar Kindergeburtstage, Junggesellinnenabschiede oder Firmenfeiern richte man auf Wunsch aus, heißt es.



Im Aquavita freut man sich über das neugeschaffene Angebot, sagt Claudia Kurandt vom Sport- und Freizeitbad. Künftig sollen die Kurse einmal im Monat in Torgau stattfinden. Bis zu zehn junge Teilnehmerinnen hatten am Samstag über den Tag verteilt erstmals im Aquavita die Chance genutzt, in die Rolle einer Meerjungfrau zu schlüpfen.Der Anfängerkurs, der etwa eine Stunde dauert, kostet 25 Euro, der halbstündige Schnupperkurs schlägt mit sieben Euro zu Buche.

Weitere Informationen und Details zu kommenden Veranstaltungen können Sie unter www.aquavita-torgau.de abrufen.