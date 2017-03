Ausraster beim Stadtderby

Was war los beim Torgauer Stadtderby in der Fußball-Kreisliga? Kurz vor Abpfiff wurde es turbulent auf dem Platz. Wer seine Nerven nicht im Griff hatte, lesen Sie hier – dazu alles zum Spieltag.

FUSSBALL. Die Hartenfels-Reserve spielt derzeit weit entfernt von ihren Mo¨glichkeiten. Eigentlich stand fu¨r die Pannke-Elf nach der deftigen 1:8-Niederlage am vergangenen Wochenende in Delitzsch Wie- dergutmachung an, gegen einen Gegner, der ebenfalls eine hohe Niederlage (0:7 in Laußig) kassierte. Doch was die Hartenfels-Kicker Samstag boten, war nur Kreisklasse-Niveau. Zu wenig, um die SpG Elbaue Torgau II/Großtreben zu bezwingen. Die Ga¨ste spielten zwar auch nicht berau- schend auf, aber sie ka¨mpften um jeden Ball. Ein Pfostenschuss in der 45. Spielminute war die Ausbeute der Hartenfelser in der 1. Halbzeit. Turbulent ging es dann in der zweiten Spielha¨lfte zu. Elbaue erzielte das Fu¨hrungstor, Hartenfels egalisierte dieses. Das Spiel lief auf ein Remis hinaus. Doch den Ga¨sten gelang noch der Siegtreffer. Eklat dann nach dem Schlusspfiff: Andrej Radcenko (Hartenfels) hatte seine Nerven nicht im Griff, beleidigte Schiedsrichter Tra¨umner und griff diesen dann auch noch an. Nun droht dem Hartenfels-Torja¨ger eine wochenlange Sperre.

Der Tabellenzweite Bad Du¨ben ist mit Mu¨he um eine Blamage gekommen. Daheim reichte es gegen Wo¨lkau nur zu einem Unentschieden, erzielt in den Schlussminuten. Rackwitz musste sich zu Hause den Zschortauern beugen. Zwei Gegentore von Bel Abid und ein Eigentor machten die Heimniederlage perfekt.

Traktor Naundorf erarbeitete sich mit großem Kampfgeist gegen Tabellenfu¨hrer Laußig ein verdientes Unentschieden. Der eingewechselte Gru¨tzke erzielte zwei Minuten vor Spielschluss den umjubelten Ausgleichstreffer. In Belgern musste der Roland sich auch ma¨chtig strecken, um die Oschatzer im Zaum zu behalten. So schlecht wie die Oschatzer in der Tabelle stehen, spielen sie nicht. Am Ende blieben die Punkte aber im Do¨hner. Knapper Punktsieg fu¨r Mo¨rtitz gegen Spro¨da. Liga-Schlusslicht Doberschu¨tz/Mockrehna II gelang auch gegen Delitzsch II auf eigenem Platz nicht viel.