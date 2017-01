Ausschreibung für Heimatpreis gestartet

Torgau. Ab sofort und bis zum 17. März können Vorschläge für den Heimatpreis der Region Torgau-Oschatz 2016 eingereicht werden. Der Preis wird gestiftet vom Herausgeber der Torgauer Zeitung, dem Landrat des Landkreises Nordsachsen und der Sparkasse Leipzig. Es werden Personen ausgezeichnet, die sich in uneigennütziger Weise und in besonderem Maße für die Heimat eingesetzt haben.

Gewürdigt werden Leistungen in drei Kategorien. Für besondere Leistungen im Bereich der Geschichts- und Baudenkmalpflege sowie der heimatkundlichen und heimatgeschichtlichen Forschungstätigkeit gibt es den Heimatpreis für Geschichte. Für besondere Leistungen in der Erhaltung und Pflege von Kultur und Volkskunst in allen Bereichen wird der Heimatpreis für Kultur ausgelobt.

Für besondere Leistungen im Naturschutz, in der Landeskultur, in der Natur-

pflege und der naturkundlichen Bildung gibt es den Heimatpreis für Kultur. Vorschlagsberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger der Region Torgau-Oschatz, Vereine, Organisationen, Kommunen und Einrichtungen.

Die Vorschläge müssen mit einer schriftlichen Begründung bis zum 17. März 2017, Datum des Poststempels, an die Notarin Heidrun Szymanski in 04860 Torgau, Karl-Marx-Platz 2, unter dem Kennwort „Heimatpreis 2016“ eingesandt werden. Das Kennwort ist deutlich auf dem Umschlag zu vermerken.