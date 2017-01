Autofahrer fuhr über geschlossenen Bahnübergang

Mockrehna/Klitzschen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne sah wohl, so seine Angaben, der Fahrer (48) eines Mercedes am Montag gegen 11.15 Uhr die geschlossene Schranke des Bahnübergangs nicht. Er war von der B 87 auf die K 8985 in Richtung Klitzschen abgebogen. Der Schrankenbaum wurde durch Frontscheibe und Motorhaube hochgedrückt, so dass nicht nur am Auto, sondern auch am Schrankenbaum Schaden entstand. Allerdings war die Schranke nach eingehender Prüfung noch funktionstüchtig.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Angestellte (57) der Bahn (Stellwerk Klitzschen) rief die Polizei. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 5000 Euro beziffert. Der Mercedesfahrer erhielt ein Bußgeld.