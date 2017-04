Autofahrer schwer verletzt

Neiden. Am Sonntag gegen 9.45 Uhr hatte sich ein 27-Jähriger, so ergaben es die späteren Ermittlungen von Polizeibeamten, des Autoschlüssels eines Seat Alhambra des 39-jährigen Halters unbefugt angeeignet und war einfach, obwohl er keine Fahrerlaubnis hatte, losgefahren. Er war auf der B 182 von Dommitzsch in Richtung Torgau unterwegs.



Eine Linkskurve zwischen Neiden und Torgau nahm er wohl zu schnell: Er kam nach rechts von der Straße ab, krachte gegen die Leitplanke, prallte von dieser auf die gegenüberliegende Straßenseite und dort gegen einen Leitpfosten (TZ berichtete). Danach überschlug er sich auf einem Feld mehrfach, so die Aussage eines Zeugen (27), der umgehend das Rettungswesen und die Polizei verständigte. Wenig später waren Mitarbeiter des Rettungswesens und Polizeibeamte am Unfallort.

Zwischenzeitlich hatten schon drei Zeugen Erste Hilfe geleistet. Da der Verletzte auf alle einen verwirrten Eindruck machte und sich aggressiv verhielt, lag der Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln nahe. Der Drogentest brachte es an den Tag – dieser reagierte positiv auf Amphetamine. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort die Blutentnahme durchgeführt. Am Seat mit slowakischem Kennzeichen entstand Totalschaden – am Unfallort lagen Fahrzeugteile weit verstreut. Öl war ausgetreten, so dass noch zehn Kameraden der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen im Einsatz waren.



Da der Autofahrer keinerlei Ausweispapiere bei sich hatte, suchten die Beamten dessen Wohnung auf. Sie trafen auf eine nahe Verwandte; diese legte die Identitätskarte vor. Sie gab an, dass der Verunglückte (slowakischer Staatsbürger) keine Fahrerlaubnis hat und sich die Autoschlüssel eines Bekannten einfach genommen hatte. Gegen den 27-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit unbefugtem Gebrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.