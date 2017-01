Azubi Expo soll mit neuem, modernem Konzept glänzen

Torgau. Die Arbeit ist in vollem Gange. Um auf der Azubi-Expo, welche am 4. März stattfinden wird, so vielen Interessenten eine attraktive Chance auf einen Ausbildungsplatz bieten zu können, arbeiten die Torgauer Zeitung sowie das SonntagsWochenBlatt Seite an Seite zusammen, um das neue Konzept, welches bei dieser Messe zum Tragen kommen soll, auszuarbeiten.

Torgau. Die Arbeit ist in vollem Gange. Um auf der Azubi-Expo, welche am 4. März dieses Jahres in den Räumlichkeiten des PEP Torgau stattfinden wird, so vielen Interessenten eine attraktive Chance auf einen Ausbildungsplatz bieten zu können, arbeiten die Torgauer Zeitung sowie das SonntagsWochenBlatt Seite an Seite zusammen, um das neue Konzept, welches bei dieser Messe zum Tragen kommen soll, auszuarbeiten.



So soll sich die Exposition in erster Linie an die jüngere Generation richten und diese mit einer modernen Ausrichtung auch direkt ansprechen. Hierfür zeichnet in erster Linie das frisch gegründete Jugendteam Torgau verantwortlich, welches unter anderem den Kreisschüllerrat und den Fotografen Dirk Heinze für die Messe gewinnen konnte. Mit Letzterem bietet sich jedem Besucher die Möglichkeit, vier Bewerbungsfotos zu schießen, um sich gegenüber den Unternehmen, mit welchen man auf der Messe Kontakt knüpft, optimal präsentieren zu können. Außerdem werden unter anderem die Bundeswehr, die Polizei, die Sparkasse sowie die Bundesagentur für Arbeit und die Torgauer Stadtwerke dort mit einem Stand vertreten sein.