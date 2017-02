Azubi-Expo rückt immer näher

Donnerstag, 16. Februar 2017

Von Nick Leukhardt

Torgau. In gut zwei Wochen ist es soweit. Am Samstag, den 4. März, findet in den Räumlichkeiten des Torgauer PEP die diesjährige Azubi-Expo statt. Dementsprechend auf Hochtouren laufen auch die Vorbereitungen für die Ausbildungsmesse. Die Torgauer Zeitung sprach mit der Medienberaterin Daniela Eichler über den aktuellen Stand der Dinge und das Ziel, eine Messe von Azubis für Azubis zu gestalten.