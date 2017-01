Azubi-Expo soll mit neuem, modernem Konzept glänzen

Dienstag, 17. Januar 2017

Nick Leukhardt

Die Arbeit ist in vollem Gange. Um auf der Azubi-Expo, welche am 4. März stattfinden wird, so vielen Interessenten eine attraktive Chance auf einen Ausbildungsplatz bieten zu können, arbeiten die Torgauer Zeitung sowie das SonntagsWochenBlatt Seite an Seite zusammen, um das neue Konzept, welches bei dieser Messe zum Tragen kommen soll, auszuarbeiten.