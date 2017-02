B 87: Holperstrecke wird ausgebessert

Unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Baustellenbereich in Richtung Torgau hat sich die Fahrbahn beidseitig in den vergangenen Monaten, vermutlich aufgrund der Witterung und Belastung, in eine Holperstrecke verwandelt. Besonders Motorradfahrer sollten den Abschnitt vorsichtig befahren. Der Straßenmeisterei und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) seien die Schäden bereits bekannt, wie Isabel Siebert auf TZ-Anfrage bestätigt.

„Als Sofortmaßnahme wurde bei einem Vororttermin das Aufstellen von Hinweisschildern, die auf die unebene Fahrbahn hinweisen, in beiden Fahrtrichtungen durch die Verkehrsbehörde das Landkreises in Abstimmung mit der Polizei und der Straßenmeisterei angeordnet“, so die LaSuV- Pressesprecherin. Sobald es die Witterung zulasse, werde man die betroffenen Asphaltschichten abfräsen und neu aufbauen, heißt es. „Bis zur Realisierung der Maßnahme werden die Schadstellen provisorisch durch die Straßenmeisterei mit Kaltmischgut geschlossen.“