B 87: Sperrung ab Stern und neue Pläne für Trasse

Mockrehna/Klitzschen/Taucha. Voraussichtlich ab 8 Uhr wird am Montag die B 87 in Richtung Leipzig ab der Kreuzung Stern komplett gesperrt.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) am Donnerstag mitteilte, wird der Verkehr in Richtung Leipzig vom Stern nach Süptitz zur B 183 und weiter über Großwig, Weidenhain bis zum Knoten B 183/S 16 und weiter über S 16 Wildenhain, Mockrehna (Stich) wieder zur B 87 umgeleitet.

In Richtung Torgau werde der Verkehr entlang der Baustelle über den neu hergestellten Wirtschaftsweg geführt. Die Umleitungsführung ist bis zur Fertigstellung der B 87 voraussichtlich Ende 2017 erforderlich. Nach Einrichtung der Vollsperrung werde das beauftragte Bauunternehmen unverzüglich mit der Weiterführung der Arbeiten im Streckenabschnitt der B 87 beginnen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zunächst sei der Abtrag der Asphaltschichten auf dem „alten“ Straßenkörper vorgesehen. Folgend werde der freigelegte Bereich auf vorhandene Kampfmittel untersucht. Nach Freigabe des Baufeldes durch den Kampfmittelräumdienst könnten die eigentlichen Straßenbauarbeiten beginnen. Die Trasseführung der B 87n in und um Taucha war derweil am Donnerstag Thema eines Bürgerforums in der Parthestadt. Noch am Abend äußerte sich der Torgauer CDU-Bundestagabgeordnete Marian Wendt zur Veranstaltung: „Der favorisierte Trassenverlauf der B 87 in Taucha stimmt mich zuversichtlich.

Die B 87 ist eines der wichtigsten überregionalen Infrastrukturprojekte in Nordsachsen und Südbrandenburg. Mit der Favorisierung des Streckenlaufes entlang der Bahntrasse in der Parthestadt ist die Hängepartie vorbei.“ In der Tat gab es bis zuletzt keine Einigkeit zwischen der Stadt Leipzig, der Stadt Taucha und den Planern, wie die B 87n ab Leipzig angebunden werden soll.