B 87: Voraussichtlich ab Mai wieder Umleitung

Gräfendorf/Mockrehna . Links und rechts der B 87 zwischen Torgau und Mockrehna rollen wieder die Bagger – die Bauarbeiten an der Bundesstraße haben wieder Fahrt aufgenommen. Isabel Siebert, Pressesprecherin im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, erklärt in der Torgauer Zeitung, was derzeit gemacht wird.

TZ: Frau Siebert, seid wann wird wieder gebaut?

I. Siebert: Anfang März wurde das Vorhaben des Ausbaus der B 87 im 4. Bauabschnitt wieder aufgenommen.

Und was steht jetzt an?

Zur Zeit wird der Wirtschaftsweg parallel zur B 87 als Voraussetzung für die Umleitungsführung hergestellt. Dafür muss unter anderem eine Frostschutzschicht eingebaut und ein Sickerstrang hergerichtet werden. Oberboden- und Asphaltarbeiten folgen, bevor der Bau von Banketten und Entwässerungsmulden dran ist. Markierungen, Beschilderungen und Leitpfosten sind der letzte Schritt. Vorher muss aber noch die Anbindung an den Knotenpunkt der B 87 am Abzweig Audenhain/Gräfendorf hergestellt werden.

Wann soll das Beschriebene erledigt sein?

Voraussichtlich im Mai. Dann soll nach Fertigstellung des Wirtschaftsweges der Verkehr aus Richtung Leipzig zur Fortführung der Arbeiten an der eigentlichen Straße auf diesen umgeschwenkt werden.

Und die andere Fahrtrichtung?

Wie bereits angekündigt, wird der Verkehr in Richtung Leipzig über den Knoten Stern, Süptitz, S 16, Wildenhain und den Mockrehnaer Stich wieder auf die B 87 umgeleitet.