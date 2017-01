Bärenstiftung zieht positive Bilanz

Torgau. Es war ein gutes Jahr für die drei Torgauer Bären. Nicht nur, dass Bea, Benno und Jette seit Mai 2016 zusammenleben und nun auch per Bärencam übers Internet erreichbar sind, auch die Bärenstiftung konnte eine durchaus positive Jahresbilanz ziehen. Ganze 38 662 Euro flossen 2016 auf das Konto der Stiftung, dabei reichte das Spektrum von zweistelligen Spenden bis in den fünfstelligen Bereich. Das zeigte wieder einmal, welch wichtige Rolle die drei Bären nicht für die Stadt Torgau an sich spielen, sondern auch wie sehr sie ihrer Bevölkerung am Herzen liegen.

Egal ob Privatpersonen, Verein oder Firmen, die Unterstützungsgelder für die seit nunmehr acht Jahren bestehende Stiftung kamen aus allen Richtungen. Und auch im neuen Jahr geht das Engagement der Torgauer für ihre Bären sehr gut weiter:„Es ist einfach wichtig, dass bei uns in Torgau das erhalten bleibt, was unsere Stadt prägt. Und das sind eben zu einem großen Teil auch unsere Bären“, erklärte Heike Brandt.

Sie hatte am vergangenen Donnerstag im Namen von drei Apotheken die erste Spende des neuen Jahres 2017 übergeben. In diesem soll auch in Sachen Bärencam eine große Neuerung folgen: Eine Kamera im Stall. So sollen Bea, Benno und Jette auch während des Winterschlafs nicht von ihren Fans getrennt sein und sich noch weiter als die Torgauer Maskottchen etablieren, als die sie jetzt bereits gelten.