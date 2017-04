Böse Überraschungen

Fussball. Der Tabellenzweite Düben ließ sich in Spröda nicht die Butter vom Brot nehmen. Die Dübener spielten clever auf und waren schlussendlich siegreich. Beim Sprödaer Anschlusstreffer keimte zwar noch einmal ein klein wenig Hoffnung auf, aber schon alsbald machten die Gäste ihren dritten Treffer.



Die Talfahrt von Hartenfels II geht weiter. Beim Tabellenführer Laußig gab es für die Torgauer nichts zu holen. Mit elf Spielern angereist, waren sie der Laußiger Übermacht gnadenlos ausgeliefert. SCH-Trainer Holger Pannke saß einsam und verlassen auf der Trainerbank und musste sich die dritte Niederlage in Folge anschauen. Ein Dreier von Elbaue II/Großtreben gegen das Schlusslicht Doberschütz-Mockrehna II war Pflicht, um die Zielstellung „Ein Platz im Mittelfeld“ zu realisieren. Der Sieg wurde dann in der ersten Halbzeit schon perfekt gemacht.



Der SV Roland Belgern erlebte beim ESV Delitzsch II eine böse Überraschung. Mit einer aufgrund von Krankheit, Verletzung und Sperre gebeutelten Mannschaft reisten die Belgeraner nach Delitzsch, wo man auch noch auf Kunstrasen spielen musste. Ohne Abwehrchef Merzsch (Nasenbruch) stand Belgern auf verlorenem Posten. Hinten war man offen wie ein Scheunentor und vorne liefen nicht viel zusammen. Delitzsch war 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft.



Der FSV Oschatz wollte die Punkte gegen Mörtitz im eigenem Stadion behalten. Es sah auch nicht schlecht aus. Doch kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit sah ein Oschatzer den Roten Karton und aus war der Traum von den Punkten. Mörtitz kontrollierte nur noch das Spiel und nahm die Punkte mit.



Die Naundorfer verloren das Nachbarschaftsduell bei den Zschortauern und mussten diese in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Zwar gingen die Naundorfer mit 1:0 in Führung, mussten aber kurz vor der Pause den Ausgleichstreffer hinnehmen, um dann im zweiten Spielabschnitt den clever spielenden Zschortauern den Sieg zu überlassen. Rackwitz kämpft zur Zeit um den Klassenerhalt. In Wölkau war ein Remis drin, doch in der 90 Minute mussten sie einen Strafstoß fressen und in der Nachspielzeit knockten die Wölkauer die Rackwitzer entgültig aus.



Statistik

SV Laußig – SC Hartenfels Torgau II 4:0 (2:0)

Torgau: Pfeiffer, Gebray, Azziab, Kujat, Daniel Natzel, Farkas, Oliver Natzel, Thomas, Sarray, Majlat, Mohammad; TF: 1:0 Volz/2:0 Volz (10./40.), 3:0 Bennour (48.), 4:0 Schneider (70.); SR: Judenhagen (Delitzsch); ZS: 70

Elbaue Torgau II – FA Dob.-Mockrehna II 4:1 (3:0)

Torgau: Fischer, Börner, Peter (57. Götze), Letzel, Kempf, Weber (57. Weißschnur), Frießlich, Rabe, Meta, Schrinner, Klitza; Dob.-Mockrehna: Olm, Kohl, Knechtel, Löser, Opfermann, Walther, Stange, Jabban, Zöllner, Weinhold, Seier; TF: 1:0 Rabe (6.), 2:0 Peter (23.), 3:0 Kempf (44.), 3:1 Opfermann (55.), 4:1 Meta (82.); SR: Piknik (Laußig), ZS: 30

ESV Delitzsch II – Roland Belgern 6:2 (3:1)

Belgern: Straube, Ender, Langrock, Wagner (63. Gürtler), Wolter, Näke, Fiedler, Schneider (33. Schulte), Seidel, Schumann, Schmidt, TF: 1:0 Bothur (3.), 2:0 Kaufmann (17.), 3:0 Felix Schmidt (23.), 3:1 Lukas Schmidt (38), 4:1 Bothur (54.), 4:2 Seidel (56.), 5:2 Kaselowsky (63.), 6:2 Kaselowsky (75.); GK: 2 x Belgern; SR: Wüste (Rackwitz); ZS: 25

SG Zschortau – SV Traktor Naundorf 3:1 (1:1)

Naundorf: Th. Schneider, Wogawa, Dräger, Siegel, Grützke, Kernche, Gruhle, Kupfer, Radeck, St. Schneider (64. Oehme), Georgi; TF: 0:1 Kupfer (6.) 1:1 Handke (41.), 2:1 Rogge (57.), 3:1 Schubert (77.), GK: 3 x Zschortau, 3 x Naundorf; SR: Hübner (Union Torgau), ZS: 33

SV Wölkau – TSV Rackwitz 3:1 (0:1)

TF: 0:1 Stelzer (17.), 1:1 Matthes (78.), 2.1 Schuster (90./EFM), 3:1 Zenker (90.+4); GK: 3 x Rackwitz, SR: Jordan (Delitzsch), ZS: 55

SV Spröda – FV Bad Düben 1:3 (1:2)

TF: 0:1 Hielscher (23.), 0:2 Schneider (32.), 1:2 Werner (45.), 1:3 Schneider (62.); GK: 2 x Spröda, 2 x Düben; SR: Träumner (Mockrehna); ZS: 33

FSV Oschatz – LSV Mörtitz0:1 (0:1)

TF: Schrader (23.); GK: 1 x Oschatz, 3 x Mörtitz, RK: 1 x Oschatz; SR: Hönemann (Torgau); ZS: 33



Aktuelle Tabelle: