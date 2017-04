Bürgerbus Arzberg fährt in der Erfolgsspur

Arzberg. Am 22. Februar übergab Landrat Kai Emanuel – von großem Medieninteresse begleitet – einen Bürgerbus an die Gemeinde Arzberg und startete damit ein Modellprojekt zur Mobilität im Landkreis. Er übernahm auch gleich die erste Fahrt persönlich. Danach übernahm das Arzberger Bürgerbus-Team das Fahrzeug – einen Achtsitzer mit barrierefreiem Zugang. Nach einem guten Monat zieht Bürgermeister Holger Reinboth eine erste Zwischenbilanz.

TZ: Seit fast 40 Tagen rollt der Bürgerbus. Wie wird das Angebot in der Gemeinde angenommen?

H. Reinboth: Bestens! Wir sind mit dem Auftakt überaus zufrieden: Bereits über 100 Fahrgäste haben unser Angebot genutzt. Und: Wir haben schon Terminvorbestellungen bis in den Juni. Das zeigt, dass unsere Bedarfseinschätzung genau richtig war und sich unser Betriebskonzept nun in der Praxis bewährt. Ein ganz großes Dankeschön geht an unser ehrenamtliches Bürgerbus-Team um Koordinator Ronald Weidner.

Wohin gehen die meisten Fahrten, und wer nutzt den Bürgerbus am häufigsten?

Ganz oben stehen die Fahrten zu den Hausärzten in Ostelbien und zur Physiotherapie. Aber auch die feste Tour am Donnerstagnachmittag aus den Ortsteilen nach Arzberg zum Einkaufen und ins O-M-A-Haus wird gern genutzt. Besonders die weiblichen Senioren fahren gern mit unserem Bus. Auch unsere Asylbewerber-Familien wurden schon befördert.

Konnten alle Anfragen nach Fahrwünschen erfüllt werden?

Nein, leider nicht. Das hat mehrere Ursachen: Der Bus steht nur Einwohnern unserer Gemeinde zur Verfügung, die ihn zum Erreichen von Einrichtungen der Daseinsvorsorge nutzen. Auch Fahrten über die vereinbarte Verkehrsfläche Beilrode – Torgau – Belgern – Mühlberg – Koßdorf und Falkenberg / Elster sind ausgeschlossen.

Wie können Termine für die Nutzung des Busses vereinbart werden?

Montags und mittwochs ist jeweils von 15 von 17 Uhr unser Bürgerbus-Telefon geschaltet: 034222 – 486020. Zudem kann auch in unserem Arzberger Mehrgenerationenhaus nachgefragt werden. Alle Infos gibt’s auf

www.buergerbus-arzberg.de.