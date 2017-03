Bürgerforum gab wichtige Impulse in Sachen Zukunft

Torgau. Markus Krausewitz avancierte am Mittwochabend unter dem Dach der Wintergrüne zu einem wichtigen Impulsgeber. Der Betriebsleiter des Vandemoortele-Standortes in Dommitzsch wohnte einem vom nordsächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt initiierten Bürgerforum als Gesprächspartner bei. Konkret ging es um die Zukunft des ländlichen Raumes.



Durch den Abend führte Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU). Schon zur Begrüßung zeigte Markus Krausewitz auf, wo aktuell aus Sicht des global agierenden Tiefkühlproduzenten mit Niederlassung in Dommitzsch der Schuh drückt. Besonders das Thema Fachkräftemangel beschäftige den Betriebsleiter. Der Alterdurchschnitt im Unternehmen liege derzeit bei etwa 50 Jahren. Man erhalte vermehrt Absagen von geeigneten Ausbildungssuchenden, weil es Probleme hinsichtlich der Mobilität der Jugendlichen gebe, skizzierte er das Dilemma. Auch bei der Logistik mache sich die schlechte Anbindung bemerkbar. „Es ist ein großer Unterschied, ob wir zwanzig Minuten oder eben eine Stunde zur nächsten Autobahnauffahrt benötigen“, so Markus Krausewitz. Der Vandemoortele-Betriebsleiter hofft indes, dass entsprechende Impulse bis nach Berlin getragen werden.



„Um Arbeitgeber sowie -nehmer in der Region zu halten, ist es enorm wichtig, die Infrastruktur weiter zu verbessern“, sagte Marian Wendt. Entscheidende Faktoren für beide Seiten seien der Breitbandausbau, Fortschritte beim Ausbau der B 87, das Schaffen von Wohnraum sowie ein gutes Nahverkehrsnetz. Romina Barth fügte hinzu, dass außerdem Kindergärten, Schulen sowie eine gute medizinische Versorgung zur Attraktivität des ländlichen Raumes beitragen. Potential sehe Marian Wendt darin, die „Boomregion“ Leipzig zu entlasten.



Sehr angetan von den Ausführungen des Vandemoortele-Betriebsleiters zeigte sich Dr. Uwe Niedersen. Er meldete sich zu Wort und regte an, einen Stammtisch ins Leben zu rufen, der Arbeitgeber in der Region vernetzt. „Nur so lässt sich ein Bewusstsein dafür schaffen, was fehlt. Auch regional verwurzelte Kleinunternehmer sollten am Tisch sitzen“, erklärte Dr. Uwe Niedersen. Markus Krausewitz: „Die Idee, Macher zusammen zu bringen, reift bereits.“ Dieser Vorstoß gefiel auch Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth, die ihr Interesse bekundete. Wie Dr. Uwe Niedersen nutzten im Anschluss weitere Interessierte die Möglichkeit, Fragen an Marian Wendt und Markus Krausewitz zu richten. Das nächste Bürgerforum findet am 6. April, um 19 Uhr, im Ratskeller Taucha statt.