BUND-Vorsitzende will "Patentante" werden

Torgau. Ja, auch Karin Noack wäre liebend gerne eine „Patentante“. Die Vorsitzende der Regionalgruppe Torgau des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat im Zuge der Vorbereitungen für die Landesgartenschau erneut die Idee von Baumpatenschaften ins Spiel gebracht. Ein Zufall? Die Torgauer Zeitung fragte nach, was dahinter steckt.

TZ: Die Idee ist nicht neu. Warum also gerade jetzt ein neuerlicher Anlauf?

Karin Noack: Weil ich glaube, dass die Chancen dafür besser stehen, als je zuvor. Die Vorbereitungen zur Landesgartenschau im Jahre 2022 bieten für derlei Vorhaben die allerbesten Voraussetzungen. Die Patenschaften könnten dabei ein zusätzlicher kleiner Baustein werden. Dabei wollen wir das Rad jedoch nicht neu erfinden. Anregungen haben wir uns aus Leipzig geholt, wo solche Initiativen nach wie vor ein Renner sind.

Warum tat sich Torgau mit solchen Patenschaften bislang recht schwer?

Weil die Große Kreisstadt im Vergleich zu anderen Städten dank seines Glacis noch immer recht grün ist und es innerstädtisch sehr schwer ist, neue Bäume zu pflanzen, weil überall Versorgungsleitungen in der Erde liegen. Darüberhinaus galt es von Seiten der Stadtverwaltung, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Zu nennen wären hier beispielsweise die Klärung der Pflanzstandorte oder auch die Einrichtung eines Spendenkontos. Was die Pflanzorte betrifft werden derzeit Listen erarbeitet. Zum Spendenkonto haben sich BUND und Stadt nun gemeinsam überlegt, dass bei Eingängen ab 250 Euro der Spender für seinen Patenbaum noch extra einen Widmungstext erhält, der für jedermann sichtbar in der Nähe des Baumes angebracht wird.

Werden Patenschaften auch für ältere Bäume angeboten?

Ob Altbestand oder neu zu pflanzendes Grün – Unterstützung in Form von Patenschaften ist immer und überall willkommen.

Wann sollen die Patenschaften greifen?

Im Grunde in dem Moment, wenn alles mit dem Spendenkonto klargegangen ist. Für erste Neupflanzungen haben wir den Herbst im Blick. Geplant ist auch ein Faltblatt, das über das Vorhaben informieren wird.

Sie selbst gehen mit gutem Beispiel voran, oder?

Auf jeden Fall, allein schon wegen meiner beiden drei- und vierjährigen Enkel möchte ich Vorbild sein. Zudem hoffe ich, dass es uns gelingt, auch die Torgauer Kindertagesstätten und Schulen für dieses Projekt zu begeistern. Selbst Unternehmen sind aufgerufen, Patenschaften zu übernehmen.