Bahnhof Torgau: Nutzungsvorschläge werden noch angenommen

Torgau . Das Idee- und Interessenbekundungsverfahren zur Zukunft des Bahnhofsgebäudes Torgau geht in die Schlussphase. Bis zum Freitag, dem 31. März, besteht für alle noch die Möglichkeit, Ideen oder konkrete Nutzungsinteressen gegenüber der Stadt Torgau zu äußern.

In den letzten Tagen sind bei der Stadtverwaltung schon einige Rückmeldungen eingegangen. Gesucht werden Unternehmer oder Vereine, die das Bahnhofsgebäude mit Leben erfüllen und sich dort ansiedeln wollen. Die Stadt Torgau hat das verkehrsgünstig gelegene Gebäude Anfang 2017 übernommen und bereitet derzeit ein Entwicklungskonzept vor.

Alle Informationen zum Bahnhofsgebäude und einen Rückmeldebogen findet man im Internet unter der Adresse www.bahnhof-torgau.de. Eine Besichtigung des Objektes ist nach Vereinbarung mit der Stadtverwaltung jederzeit möglich.

Im Zuge der Haushaltsverabschiedung stand der Bahnhof in dieser Woche erneut im Fokus der Öffentlichkeit, wenn auch nur ganz kurz. LINKE- Fraktionschef Eberhard Sehrt hatte im Stadtrat nämlich vorgeschlagen, das Projekt Bahnhof um ein Jahr nach hinten zu verschieben und somit freigelenktes Geld in Planungsleitungen für die Sanierung/den Neubau der Turnhalle in Nordwest zu stecken. Seinen Antrag hielt Sehrt dann jedoch nicht aufrecht, nachdem Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) klarmachte, dass dadurch der Anspruch auf Förderung für das Bahnhofsprojekt gänzlich verfalle. PI/cw