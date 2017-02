Barth hofft; Schäuble kommt

Das sagte sie während der jüngsten Stadtratssitzung. Demnach stehe am Donnerstag ein Gespräch mit Holger Pethke – seit Anfang November Kultussekretär im Kulturraum – auf der Tagesordnung. Getroffen werden soll sich dazu in der Stadtbibliothek.

Gegenüber der Torgauer Zeitung machte Pethke bereits deutlich, dass der Kulturraum definitiv nichts gegen den Elbe Day habe. Hintergrund ist, dass statt der von der Stadt beantragten 11000 Euro nur 5000 in Aussicht gestellt worden sind (TZ berichtete). Stichwort Finanzen: Klar ist, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zum Elbe Day kommen wird.

Am Freitag, dem 28. April, nimmt er um 15.30 Uhr am „Dialog an der Elbe“ im Torgauer Rathaus teil. „Dank des persönlichen Kontaktes unseres Bundestagsabgeordneten Marian Wendt konnte Schäuble überzeugt werden“, freute sich der Vorsitzende der Jungen Union Nordsachsen, Florian Stehl, über die Zusage des prominenten Redners.

Schäuble stehe wie keine andere Person für das politische Geschehen in der Bundesrepublik seit den 80er Jahren. Er habe maßgeblich den Einheitsvertrag verhandelt, sich für die innere Sicherheit eingesetzt, für stabile Finanzen geworben und vor allem für einen Zusammenhalt Europas gekämpft. „Schäuble ist ein wahrer Brückenbauer zwischen den Welten – ganz im Sinne des Treffens an der Elbe“, sagte Stehl.

„Alle Bürger, aber ganz besonders Schüler sind am 28. April eingeladen, die Gedanken Wolfgang Schäubles zum europäischen Einigungsprozeß zu hören und mit ihm anschließend ins Gespräch zu kommen. Aus Platz- und Sicherheitsgründen wird um eine Anmeldung gebeten (Tel. 03421 903517).