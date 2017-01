Barth: Keine Kapazitätsengpässe zu erwarten

Die TZ hatte bereits berichtet, dass man nach einer ersten vorgelegten Kosteneinschätzung von etwa 7 Millionen Euro ausgeht. Deswegen hatte es in dieser Woche auch ein Treffen zwischen der Oberbürgermeisterin, Josef Tremmel (Geschäftsführer Volkssolidarität), der Beigeordneten Dr. Ina Kirchhöfer, Dr. Vera Mehlhorn (CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat), Steffi Borgmann (amtierende Referentin Soziales / Kindertagesstätten) sowie Katharina Kunze (Vorsitzende des Elternbeirats) und Mario Sprenger (Elternbeirat) gegeben.

Aufgrund der nicht zur Verfügung stehenden Fördermittel und unter Berücksichtigung der Bedarfsplanung prüfe das Rathaus nun mögliche Alternativen. „Weitere Details können aber erst nach intensiver Auswertung bekannt gegeben werden“, betonte Romina Barth. Die weitere Planung erfolge in enger Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität – dem Träger der Kindertagesstätte –, den Elternvertretern und den Torgauer Stadträten.

Auch der künftige Bedarf und die Auslastung der bestehenden Kindereinrichtungen seien Bestandteil der Unterredung gewesen. „Dabei konnte positiv festgestellt werden, dass im Stadtgebiet Torgau für den Zeitraum der Bedarfsplanung keine Kapazitätsengpässe zu erwarten sind.

Dies bedeutet, dass alle Kinder aus dem Einwohnerbereich Torgau einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz im Stadtgebiet erhalten können“, fügte die Oberbürgermeisterin an. Mit dem Ausgang des Gesprächs hätten sich nicht nur Vertreter der Stadt sondern auch Träger und Elternvertreter zufrieden gezeigt. Eine Aussage, die Josef Tremmel gegenüber der TZ so auch bestätigte. „Frau Barth sei an dem Mittwochnachmittag perfekt vorbereitet gewesen“, lobte Tremmel.