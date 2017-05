TORGAU Sieben Autos aufgebrochen Torgau. Gleich sechs Pkw-Aufbrüche hatte das Polizeirevier Torgau am vergangenen, langen Wochenende registriert. Bei allen die gleiche Vorgehensweise: Hintere Seitenscheibe eingeschlagen, danach das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Schulze kritisiert Deutsche Post für Verhalten nach Rückzug Schildau. „Es kann doch nicht sein, dass die Post ernsthaft in Erwägung zieht, die Schildauer für die Abgabe eines Pakets nach Belgern zu schicken“, echauffierte sich Matthias Schulze gestern, nachdem er von eben jenem Verhalten in der TZ gelesen hatte. mehr…

MOCKREHNA Interaktive Arbeit soll aufklären und schützen Mockrehna. Die Pumphut-Grundschule Mockrehna hat mittlerweile ihren 3. Präventionstag gegen Missbrauch und Gewalt durchgeführt. Voran gegangen war ein thematischer Elternabend in den Klassen 1 bis 4, um auch Eltern die Bedeutung und Wichtigkeit der Veranstaltung zu vermitteln. Denn Erwachsene tragen die Verantwortung dafür, Kinder zu stärken, um sie vor Missbrauch und Gewalt zu schützen. mehr…

TORGAU Wenn das Haustier zum Versicherungsfall wird Torgau. Wenn ein neues Tier ins Haus kommt, steht das ganze Leben Kopf. Es gibt so vieles, an was man denken muss. Fressnapf, Schlafplatz, Spielzeug,… Oft sieht man als Tierbesitzer dann nur das Schöne, will nicht an Krankheiten und Tod denken. Doch wie schnell kann es passieren, dass der Hund einen Unfall hat oder krank wird? Eine kaputte Hüfte, Bandscheibenvorfall, Magendrehung oder sogar eine Vergiftung sind keine Seltenheit. Behandlungskosten können dann schnell mal im vierstelligen Bereich landen. Ähnlich erging es dem Torgauer Olaf Homuth. mehr…

OSTELBIEN Vor 20 Jahren: Tausende Besucher in Döbrichau Döbrichau. Anfang der 90er Jahre war das Blütenfest ein Großereignis mit Hunderten, manchmal sogar Tausenden Besuchern. So konnte auch am 4. Mai 1997 wieder mal ein Rekord vermeldet werden, allerdings nur den Kuchen betreffend: mehr…

TORGAU Geldeinlagen sicher - Filialen bleiben Torgau. „Wir sind wirtschaftlich gesund. Die Leipziger Volksbank ist unser Partner“, erklärte Sybille Rasenberger, Vorstand der Raiffeisenbank Torgau am Mittwoch Abend im Rahmen der Informationsveranstaltung zur Fusion zwischen beiden Genossenschaftsbanken im Torgauer Kulturhaus vor weit über 200 Mitgliedern. mehr…

TORGAU Kinder vorbereiten auf den Straßenverkehr Torgau. Schon ganz aufgeregt kommen die Kinder aus der Kita Mehderitzsch und dem Pius-Stift in den Verkehrsgarten der Gebietsverkehrswacht Torgau. Uwe Reichenbach und Dagmar Lorenz, zertifizierte Moderatorin von der Landesverkehrswacht, empfangen die Kinder mit ihren Erzieherinnen. Sie erklären den Ablauf, der in verschiedenen Stationen stattfindet. mehr…

BELGERN-SCHILDAU "Flammbinis" gegründet Belgern. Auch in diesem Jahr fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Belgern der traditionelle Tanz in den Mai und der Tag der offenen Tür statt. Los ging es am Sonntag mit einem Fackelumzug durch die Rolandstadt. Anschließend konnten alle Gäste bei der Liveband „Zuweit“ das Tanzbein schwingen. mehr…

OSTELBIEN Noch drei Kinder oder das Los entscheidet Beilrode. An der Oberschule in Beilrode läuft weiterhin die sehr intensive Suche nach Schülern, damit die 5. Klasse im kommenden Jahr weiterhin zweizügig laufen kann. Annika Hanich, ihres Zeichens Elternratsvorsitzende, bezog noch einmal Stellung zum Thema. mehr…

Sieben Autos aufgebrochen Torgau. Gleich sechs Pkw-Aufbrüche hatte das Polizeirevier Torgau am vergangenen, langen Wochenende registriert. Bei allen die gleiche Vorgehensweise: Hintere Seitenscheibe eingeschlagen, danach das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht. mehr…

Über die Motorhaube geschleudert Unaufmerksamkeit war aller Wahrscheinlichkeit nach die Ursache für einen Verkehrsunfall gestern gegen 13.40 Uhr in der Puschkinstraße. Eine 14-Jährige wollte die Straße überqueren und achtete nicht auf den Verkehr. mehr…

Begeisterung war riesig Motorsport. Der MSC Pflückuff mit seinem Motocrossgelände am „Österreicher“ in Neiden hat in Deutschland wieder für Begeisterung gesorgt: mehr…

Meistertrainer Frank Tondok über seine Truppe Handball. Eine tolle Saison liegt hinter der 1. und 2. Herrenmannschaft des SV Roland Belgern. Die Zweite, trainiert von Steffen Große, erkämpfte sich im Abschlussklassement den 3. Platz. Und die von Frank Tondok gecoachte Erste gewinnt die Meisterschaft und steigt nun auf. Über den Erfolg sprach die TZ mit Meistertrainer Frank Tondok. mehr…

+++ Sportvorschau +++ Sportvorschau Lokalsport. Hier gibt es wie die Ansetzungen für das Wochenende sowie den Tipp der Sportredaktion. mehr…

Die Freizeitseite vom 5. Mai als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Die weltbekannten Marktschreier Käse-Rudi, Nudel-Kiri, Aal-Hinnerk und Bananen-Fred vom Hamburger Fischmarkt besuchen Torgau.

– TZ verlost 5 x 2 Freikarten für das Mittelalterspektakel auf Burg Kriebstein.

– Viel zu Lachen gibt es mit dem Lachclub Sacksen am Sonntagvormittag um 10 Uhr im Rolandpark Belgern.

– Wochenendtipps: 13. Bockbieranstich in Schildau, Mieterfest der WBG, Ritt in den Frühling, Traditionsfeuer in Staupitz usw. mehr…

Die TZ-Freizeitseite als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Zum Elbe Day wird es neben dem Höhenfeuerwerk am Samstag Abend auch wieder ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm geben.

– Die WBG Torgau feiert am 6. Mai ihr großes Mieterfest mit Star-Gast Regina Thoss.

– Modernste Landwirtschaftstechnik wird vom 4. bis 7. Mai auf der 14. AGRA in Leipzig angeboten.

– Wochenendtipps: Konzerte, Frühlingsfeste, SR & Simson Treffen, Mai-Demo ect. mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…