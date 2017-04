Bauern in Angst vor Kälteeinbruch

Torgau. Die Bauern bangen in dieser Woche vor allem um ihre Rübenbestände. Grund ist die vorhergesagte Kältewelle mit Frost in den Nächten. „Für die Rüben wäre das kritisch, wenn die Temperaturen tatsächlich bis minus vier Grad Celsius fallen“, verdeutlichte der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes Torgau, Ehrhard Neubauer. „Die Pflanzen sind aus dem Boden raus und vertragen keinen Frost.“ Beim Getreide sehe der Verbandschef aber keine Probleme. Auch um den Raps sei ihm nicht bange. Schließlich blühen die Kulturen noch nicht.

Ansonsten könne man jetzt nur abwarten und darauf hoffen, dass es nicht allzu extrem kalt wird. Bis jetzt haben sich die Wintersaaten im Raum Torgau ganz gut entwickelt. Unterbrochen werden musste jedoch die Frühjahrsbestellung im Altkreis: Die Bodentemperaturen sind zu niedrig. Das betrifft hauptsächlich das Bestellen der Maisfelder. Die Arbeiten waren gerade erst angelaufen. „Ich denke, dass bis jetzt nicht einmal ein Viertel der Flächen geschafft sind“, gab Ehrhard Neubauer einen Überblick.

Alle anderen Saaten sind aber im Boden drin. Jetzt lautet die spannende Frage: Wie kalt wird es diese Woche wirklich? Und: Wie lange bleibt es so frostig?

Ansonsten zeichnete der Vorsitzende gestern Nachmittag bei der Mitgliederversammlung des Regionalbauernverbandes in der Gaststätte in Welsau ein positives Bild, was die Pflanzenproduktion betrifft. Sämtliche Arbeiten einschließlich Pflanzenschutz konnten im Rahmen der Frühjahrsbestellung in den letzten Wochen termin- und fristgemäß abgewickelt werden.

Zwar fehlt wie so oft im Altkreis Torgau das Wasser. Es müsste mal wieder richtig und anhaltend regnen. Aber es herrscht kein Notstand. Man habe schon einen viel trockeneren März und April erlebt. „Dadurch dass es kühl ist, wachsen die Pflanzen kaum und brauchen damit auch weniger Wasser“, so Neubauer. Darüber hinaus erwarten die Bauern einen guten ersten Futterschnitt mit viel Masse und viel Untergras.

In der Tierproduktion bleibt die Milch das Sorgenthema Nummer eins. Mit 32 Cent je Liter könnten die Betriebe nicht kostendeckend arbeiten. Sie fahren nach wie vor erhebliche Verluste ein und es ist nicht abzusehen, wie lange diese Durststrecke noch anhält. In Sachsen sei der Rinderbestand im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent gesunken. Es gibt rund 750 Milchkühe in Nordsachsen weniger und drei Betriebe in der Region haben die Milchproduktion gänzlich eingestellt, nannte der Vorsitzende einige Zahlen, die die Entwicklung zeigen.

Unternehmerisch sei die Entscheidung zwar richtig, die Bestände abzubauen. Aus Sicht des Regionalbauernverbandes aber sei es sehr schade. Damit fehlen Produktion, Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Anerkennung des Berufsstandes, sagte Ehrhard Neubauer. Er habe dennoch Respekt vor jenen Verantwortlichen, die sich so entscheiden. Enttäuscht sei man vom Landwirtschaftsminister, der gesagt hat, dass die Fördermittel nicht zurückgezahlt werden müssten.

„Wir haben einen Fall in Nordsachsen, wo das Geld jetzt tatsächlich zurückverlangt wird – 19 000 Euro Fördermittel, weil anstatt der vorgeschriebenen zehn Jahre nur neun Jahre produziert wurde“, bezog sich der Verbandschef auf die Frist. Im gleichen Atemzug habe der Betrieb aber 21 000 Euro Ablöseprämie für die Reduzierung des Tierbestandes erhalten. „Kurios, der Staat verlangt zurück und gibt gleichzeitig. Man hätte bei dem fehlenden Jahr auch ein Auge zudrücken können.“ Letztlich bleibe die Situation für die Milchbauern kritisch.

Etwas im Aufwind befindet sich hingegen die Schweineproduktion. Der Kilo-Preis sei auf 1.70 Euro gestiegen, 1.55 Euro gelten als kostendeckend, so dass die Betriebe in der Gewinnzone angekommen sind. „Das ist erfreulich angesichts der Tatsache, dass die letzten Jahre sehr bescheiden und verlustreich waren“, stellte Neubauer fest. Der Bestand sei in Sachsen im vergangenen Jahr um zwei Prozent zurückgegangen.

„Es wurden 16,2 Millionen Schweine, hauptsächlich Ferkel, importiert, unter anderem aus Holland. Das bedeutet, dass ein ganzer Teil der Wertschöpfung in anderen Ländern stattfindet“, kritisierte er. Zum ersten Mal sei auch der Import von Rindfleisch größer als der Export. „Das ist besorgniserregend, weil Deutschland immer als großer Rindfleisch-Exporteur galt.“ Die Geflügelhalter haben durch die Stallpflicht Probleme bekommen und auch Verluste zu verzeichnen gehabt, machte Ehrhard Neubauer in seinen Ausführungen ebenfalls deutlich.