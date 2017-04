Baustopp im Park wurde aufgehoben

Beilrode. Ein Baustopp im Dorfpark hat zuletzt für fragende Gesichter in Beilrode gesorgt und teilweise auch schon Spekulationen aufkommen lassen. „Wir haben lediglich geprüft, ob eine Kosteneinsparung im Bereich Bodenplatte/Fundamente möglich ist. Dazu liefen intensive Gespräche mit der bauausführenden Stahlbaufirma. Aus diesem Grunde gab es eine kurze Pause von etwa zwei Wochen. Inzwischen sind die Arbeiten aber wieder angelaufen“, konnte Bürgermeister René Vetter am Donnerstag beruhigen. Gebaut wird allerdings nach der ursprünglichen Variante.



Gravierende Auswirkungen auf den Zeitplan gibt es nicht. Das Millionenprojekt soll planmäßig bis Ende des Jahres seinen Abschluss finden, erklärte René Vetter. Das bedeutet, dass die Feuerwehr im vierten Quartal komplett in den Park umzieht. „Das schaffen wir auch“, zeigte sich Steffen Kretzschmar, Mitarbeiter des Bauamtes, sehr optimistisch. Die Gründungsarbeiten sollen jetzt so schnell wie möglich beendet werden. Anschließend folgt der Aufbau der Fahrzeughalle in Fertigbauweise. Danach ist der Sozialtrakt an der Reihe. Die rote Backsteinmauer kommt weg, wobei noch kein Termin feststeht. „Das war auch eine Bedingung, um bei der Ausfahrt freie Sicht zu haben“, so Steffen Kretzschmar. 20 Parkplätze sind im direkten Umfeld vorgesehen. Allerdings bleibt der Weg durch den Dorfpark in Richtung Nordring auch im Alarmfall für Pkw gesperrt. Es kann also keine Anfahrt von hinten erfolgen. Zumindest nicht für Kraftfahrzeuge.



Was das Feuerwehr-Gerätehaus betrifft, so wurden ein Großteil der Aufträge mittlerweile an Firmen vergeben. Bei der nächsten Ratssitzung am 25. April wird das Bauvorhaben keine Rolle spielen. Allerdings will die Gemeinde Beilrode die Errichtung der Feuerwehr gleich als Anlass nehmen, weitere optische Veränderungen im Dorfpark vornehmen zu lassen. Dazu ist ein separates Projekt in Arbeit. „Wir möchten den angrenzenden Weg am Tiergehege umverlegen lassen. Dazu laufen gerade die Planungen, was den gesamten Bereich betrifft“, erklärt Bürgermeister René Vetter. Dies wäre dann auch separat zu finanzieren, hieß es.