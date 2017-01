Bedeutende Malerei steht im Fokus

Torgau. Monatelang wurde in der Spiegelstube, die über dem Großen Wendelstein thront, bedeutende Wandmalerei Cranachs freigelegt und aufwendig restauriert. Die Maßnahme wurde durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) gefördert und soll nun im entsprechenden Rahmen präsentiert werden, wie es in einer Ankündigung der DSD heißt.

Nordsachsen Landrat Kai Emanuel wird aus diesem Anlass am heutigen Dienstag, um 11 Uhr, Gäste und Medienvertreter auf Schloss Hartenfels empfangen. „In Anbetracht der großartigen Ergebnisse der Restaurierung der Spiegelstube wurde für 2017 eine erneute großzügige Förderung für weitere Restaurierungsmaßnahmen in den Kurfürstlichen Gemächern und in der Flaschenstube zugesagt“, teilt die Stiftung mit. Die Präsentation ausgewählter Befunde der Wandmalereien aus der Cranach-Werkstatt ermöglicht neue Einblicke in die Erbauungszeit des Schlosses. Die Freilegung der Renaissancemalereien lässt vertiefende Untersuchungen zu. Schloss Hartenfels gehört seit 1991 zu den über 760 Projekten der DSD in Sachsen.