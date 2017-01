TORGAU Saretz: "Einfach phänomenal" Torgau. Erstaunlich war das, wohin Dirigent Gregor Meyer am Montagabend in der Schlosskapelle das Felix-Consort Leipzig und das Instrumentalensemble der Fachrichtung Alte Musik aus Leipzig trieb: Zu einer musikalischen Höchstleistung. „Einfach phänomenal“, fasste Torgaus Kantor Ekkehard Saretz genüsslich zusammen. mehr… TORGAU Sperrbezirk bleibt bis 26. Januar bestehen Torgau. Nach dem Ausbruch der Geflügelpest bei Schwänen am Großen Teich unterhielt sich TZ mit Peter Stracke, Sprecher des Landratsamtes Nordsachsen. mehr…







BELGERN-SCHILDAU Begehbares Buch in Schildau? Schildau. Es ist noch gar nicht so lange her, da wuselte es ordentlich im Schildauer Schildbürgermuseum. Vor gut zwei Jahren standen Umbauarbeiten auf dem Programm. Eine Neugestaltung war der Plan. Dann, vor ziemlich genau einem Jahr wurde das Ruth-Kraft-Zimmer frisch eingerichtet und im Laufe des Jahres wurde die Multimediasäule eingeweiht. Nun stehen für 2017 die nächsten Neuerungen vor der Tür. Und diese könnten umfangreiche werden. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Flockenpracht aus der Kanone Neußen. Bis zum Schluss war ungewiss, ob das Experiment wohl klappen würde. Zwei Fehlschläge standen schon zu Buche. Aber dann wurde der Einsatz der Schneekanone in Neußen doch noch zum Erfolg... mehr…

DOMMITZSCH Neuer Anlauf für Süptitz-Dommitzscher Pfarrstelle - Schildau bekommt ab April Pfarrerin auf Entsendung Süptitz/Dommitzsch. Wann gibt‘s in Süptitz respektive Dommitzsch eigentlich wieder einen Pfarrer? Der Wegzug der Ehepaare Peisker und Kopischke sind lang her. Die Heimatzeitung nutzte daher den musikalischen Auftakt zum Gedenkjahr des 500. Reformationsjubiläums in der Torgauer Schlosskapelle (Text siehe oben), um darüber kurz mit Superintendent Mathias Imbusch zu sprechen. mehr…

TORGAU "Das Abitur in Sachsen wird nicht leichter" Torgau. Ab diesem Schuljahr wird die so genannte Einbringungspflicht für sie um 12 Kurse gelockert. Wie das genau funktionieren soll, welche Auswirkungen dass wirklich auf die Noten hat: mehr…

TORGAU Torgaus Verwaltung spricht viele Sprachen Torgau. Was tun, wenn die Stadt plötzlich Post auf polnisch bekommt? In Torgau gibt es für diese Fälle ein hervorragendes Netzwerk. mehr…

MOCKREHNA Einsprüche wegen Pumphut-Schule Mockrehna. Für das laufende Schuljahr haben Eltern zwei Mal Einspruch gegen die Entscheidung der Sächsischen Bildungsagentur eingelegt, ihre Kinder in der Grundschule Rodelberg einzuschulen. mehr…

TORGAU Tag der offenen Tür im neuen Asylbewerberheim Torgau. Am kommenden Freitag wird die Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende im Süptitzer Weg 30 in Torgau eröffnet. mehr…

TORGAU Ausschreibung für Heimatpreis gestartet Torgau. Ab sofort und bis zum 17. März können Vorschläge für den Heimatpreis der Region Torgau-Oschatz 2016 eingereicht werden. Der Preis wird gestiftet vom Herausgeber der Torgauer Zeitung, dem Landrat des Landkreises Nordsachsen und der Sparkasse Leipzig. Es werden Personen ausgezeichnet, die sich in uneigennütziger Weise und in besonderem Maße für die Heimat eingesetzt haben. mehr…

TORGAU Querfeldein über Grünfläche In eine missliche Lage geriet eine 77-Jährige mit ihrem Pkw am Mittwoch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Torgau. mehr…

Golf knallt gegen Swift Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Staatstraße 16 zwischen Probsthain und Mockrehna. mehr…

Erfolgreicher Rückrundenstart Tischtennis. (Bezirksliga/Jugend) SSV 1952 Torgau – Tachauer SV 10:4 mehr…

Revanche eindrucksvoll gelungen Kegelsport. Bezirksklasse/Frauen SSV 1952 Torgau – TSV Rot-Weiß Brandis II 2148:1887.

Im ersten Punktspiel des neuen Jahres hatten die SSV-Damen Heimrecht und die 2. Vertretung vom TSV Rot-Weiß aus Brandis zu Gast. mehr…

Fußball-WM 2026 mit 48 Mannschaften! Fußball. Der Fußball-Weltverband FIFA hat gestern Mittag entschieden: Ab 2026 (Veranstalter bis dato noch nicht vergeben) wird die Weltmeisterschaft mit 48 Teams gespielt. Dies bedeutet 16 Vorrundengruppen. Wahnsinn! Was halten Fußball-Fans und Experten aus der Region von dieser Entscheidung? mehr…

MSC-Pflückuff-Mitglieder auf kollektivem Betriebsausflug in Riesa Motorsport. Mit einem grandios herausgefahrenen Gesamtsieg des US-Amerikaners Colton Haaker in der Top-Klasse „Prestige“ endete am späten Samstagabend die dritte Ausgabe des SuperEnduro Germany in Riesa und der zugleich 2. Lauf zur SuperEnduro-Weltmeisterschaft 2016/2017. mehr…

Die Kulturseite vom 10. Januar als Download Kultur. Breit gefächert sind die Themen der aktuellen Kulturseite. Es geht um die Musikscheune, das Konzert der Schlagerlegenden, ein Neujahrskonzert und viele Termine. mehr…

Die Freizeitseite vom 6. Januar als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Das Stadt- und Kulturgeschichtliche Museum Torgau gibt eine Vorschau auf alle Veranstaltungen und Sonderausstellungen im Jahr 2017. – DANCE MASTERS – Best of Irish Dance lädt am 7. Februar in die Stadthalle nach Belgern ein. TZ verlost 3 x 2 Freikarten. – Wochenendtipps von Multivisionsshow über Schlagerlegenden im Kulturhaus bis zu den Skatturnieren in der Region. mehr…

Die aktuelle TZ-Freizeitseite als Download Diese Woche mit folgenden Themen:

- 20. PARTNER PFERD in Leipzig

- Das Pop-Oratorium Luther kommt nach Wittenberg

- Die Show der guten Laune

- Erstmals keine Geflügelschau im Dreiländereck

- In Zwethau hat's gekesselt mehr…

