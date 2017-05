Begeisterung war riesig

Motorsport. Der MSC Pflückuff mit seinem Motocrossgelände am „Österreicher“ in Neiden hat in Deutschland wieder für Begeisterung gesorgt:

Polaris Deutschland hat vom 28. bis 30. April ein Treffen für Fahrer, Fans und Interessierte von ATV, Quads und Buggys angeboten. Diese Art der Veranstaltung wird nur einmal im Jahr angeboten, die Teilnehmer kamen aus allen Teilen Deutschlands, vor allem aus Süddeutschland. Rund 400 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit und fuhren, testeten auf der Strecke am Österreicher – eine Rekordbeteiligung. Von Polaris wurde auch sehr viel geboten.

Die umfangreichen Möglichkeiten des großen Areals am Österreicher, so unter anderem die Cross-Strecke, die Enduro-Strecke und die Passagen im Wald, wurden voll genutzt. Zudem konnten sich die Jüngsten auf der permanenten Kinderstrecke ausprobieren. Jürgen Morch bot in einer separaten Schulung technische Beratung zum Umbau eines Quad zu Renn- und Sportzwecken, zur Pflege der Fahrzeuge und Vorbereitung des Fahrers auf Rennen an.

Auf einer Trialstrecke konnten die Teilnehmer auf engstem Raum ihre Fähigkeiten im Umgang mit ihren Maschinen testen. Der Ehrgeiz wurde geweckt, weil die Besten mit Preisen geehrt wurden. Am Samstagabend gab es noch ein Gaudiwettbewerb veranstaltet. Es galt ein großes Wasserloch möglichst unbeschadet zu durchqueren. Einige mussten ihren Mut mit einem „Wasserbad“ bezahlen. Zu Schaden kam jedoch niemand. Bei einem geselligen Abend tauschten die Teilnehmer ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus.