Beilroder Schülerband will neu durchstarten

Donnerstag, 6. April 2017

von unserem Redakteur Nico Wendt

Beilrode. Meist ist es so, dass der Anstoß von den Lehrern kommt: Wie wär´s, habt ihr vielleicht Lust, eine Schülerband zu gründen...? An der Oberschule in Beilrode lief es genau umgekehrt. Da ging die Initiative von den Jugendlichen aus. Und gerade darauf ist Sebastian Kewitz sehr stolz.